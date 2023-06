La grève est terminée au journal Sud Ouest pour "ne pas rajouter de la crise à la crise"

Le journal Sud Ouest sera de nouveau dans les kiosques demain. Ce mercredi 21 juin, les journalistes de la rédaction ont voté à 70 % la fin de la grève débutée ce mardi. Une centaine d'entre eux se sont réunis en assemblée générale à l'issue d'une rencontre entre les délégués syndicaux et Nicolas Sterckx, le directeur général du groupe.

ⓘ Publicité

Les syndicats "pas convaincus par les réponses de la direction"

La moitié des 230 journalistes du groupe s'était mis en grève pour s'opposer au plan d'économies annoncé par la direction la semaine dernière. Conséquence : le journal Sud Ouest n'a pas paru ce mercredi. Si le mouvement est désormais levé, les délégués syndicaux interrogés ne se disent "pas convaincus par les réponses de la direction". "Nous sommes conscients qu'une grève coûte énormément d'argent à l'entreprise, donc nous ne voulons pas rajouter de crise à la crise". Mais ils prévoient de continuer la mobilisation sous d'autres formes.

Les élus du Syndicat national des journalistes (SNJ) réclamaient le "gel des mesures d'économies". Et notamment de la principale annonce : la diminution de la masse salariale. Le plan d'économies prévoit qu'un tiers des contrats à durée déterminée (CDD) ne soient pas renouvelés. Ce qui signifie que les journalistes en arrêt maladie ou en vacances ne seront plus systématiquement remplacés. "Cet objectif est impérieux", répond Nicolas Sterckx, le directeur général du groupe Sud Ouest.

"Les moyens sont contraints, plus qu'avant"

Les journalistes en grève s'opposaient aussi à la "hausse du prix du journal pour une diminution de la pagination". L'édition papier augmentera en effet de dix centimes, pour passer de 1€40 à 1€50, le 1er juillet prochain. Mais "le nombre de pages n'a pas été réduit", affirme Nicolas Sterckx. "La pagination avait seulement augmenté pendant les grèves liées à la réforme des retraites. On revient maintenant à la normale, voire un peu en dessous quand c'est possible. On continue à serrer nos coûts également sur la pagination".

"Les moyens sont contraints, plus qu'avant. On doit faire avec, martèle le directeur général du groupe. C'est ce que j'ai dit aux journalistes. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils disent qu'ils aient compris". La hausse du prix du papier et du carburant a fait bondir les coûts de production du journal ces derniers mois. "L'exploitation est déficitaire à hauteur d'un million d'euros" , détaille Nicolas Sterckx. Et ce car, dans le même temps, l'érosion des ventes du journal papier se poursuit : 7 % de ventes en moins sur ce début d'année 2023, par rapport à la même période en 2022.