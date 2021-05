Après son passage dans le télé-crochet The Voice sur TF1, la jeune chanteuse de Château-Gontier-sur-Mayenne, Margaux Joubert, sort son premier titre. Il s'agit d'une reprise de la chanson de Bourvil, "La tendresse".

The Voice : la chanteuse mayennaise Margaux Joubert reprend un titre de Bourvil et sort son premier single

C'est dans l'émission The Voice de TF1 que Margaux Joubert a fait sa première apparition à la télévision. Elle intègre l'équipe de Marc Lavoine à l'issue des auditions à l'aveugle. Mais son parcours s'est arrêté rapidement aux "Battles". La jeune Margaux Joubert n'a pas baissé les bras, puisqu'elle sort aujourd'hui son premier single. Il s'agit d'une reprise de la chanson de Bourvil, La tendresse.

Une reprise commandée par le groupe Harry's, leader de la viennoiserie industrielle, dans le cadre d'un spot publicitaire. Sur Internet, la publicité totalise plus de 700.000 vues. Un chiffre qui a motivé la jeune Castrogontérienne a sortir le son sur les plateformes de streaming audio comme Spotify ou Deezer. "C'est un bon moyen de me faire connaître et de présenter mon travail", explique-t-elle.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"La musique me correspond, car c'est dans ma personnalité d'être plutôt tendre", précise la participante de The Voice. "J'ai pris beaucoup de plaisir à chanter ce titre pour Harry's et il allait bien avec ma voix, car je n'ai pas eu à forcer", ajoute Margaux Joubert. Une reprise réussie qui annonce sûrement d'autres projets pour les mois à venir.

Pleins de projets pour les mois à venir

La chanteuse mayennaise ne s'exprime pas trop sur les projets qu'elle mène. La prochaine date à retenir, en dehors de la sortie de son titre, c'est le concert à l'Espace Mayenne le 12 juin prochain. Ce sera peut-être un des premiers concerts dans ce nouveau complexe sportif et culturel. Le président du département, Olivier Richefou, a confirmé que des concerts-test pourraient être mis en place dans le mois de juin, pour surveiller la circulation de la Covid-19.

"Je suis heureuse de pouvoir chanter dans cette enceinte, avec Timéo en plus", se réjouit Margaux Joubert. "C'est une salle de 4500 personnes tout de même, ce n'est pas rien". Elle rappelle tout de même que pour le moment rien n'est acté, en fonction de l'évolution de l'épidémie. "Nous allons commencer les répétitions donc c'est de bon augure", espère la jeune chanteuse. Sa carrière est loin d'être terminée.