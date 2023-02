La journaliste Céline Pigalle nommée directrice de France Bleu

Du changement à la tête de France Bleu. Céline Pigalle, qui dirigeait la rédaction de BFMTV depuis décembre 2016, remplacera début avril Jean-Emmanuel Casalta, directeur de France Bleu depuis septembre 2018. Dans une lettre adressée aux salariés de France Bleu, la PDG de Radio France Sibyle Veil, a estimé que "les derniers mois ont été difficiles pour France Bleu", citant une "érosion des audiences". "Jean-Emmanuel Casalta et moi en avons convenu : il faut une nouvelle impulsion pour France Bleu", a ajouté la présidente de Radio France.

"C’est un honneur pour moi de diriger bientôt ce collectif"

"Céline Pigalle connaît la radio et a dirigé de grandes rédactions. Femme de caractère et de convictions, d’écoute et de décision, elle mettra tout son savoir-faire et toute son énergie à porter haut la promesse de France Bleu, média de proximité et d’écoute qui est un pilier de l’utilité du service public audiovisuel", a poursuivi Sibyle Veil.

Citée dans le communiqué de Radio France ce lundi, Céline Pigalle a expliqué qu'il s'agit d'un "vrai choix de rejoindre le service public". "France Bleu est un magnifique réseau qui réunit de nombreux talents et s’adresse au plus grand nombre. C’est un honneur pour moi de diriger bientôt ce collectif".