La légion d'honneur pour la toute première femme pompier de Côte-d'Or

Tous les jours, France Bleu Bourgogne surfe sur internet et les réseaux sociaux pour vous sélectionner une info qui parle de la Côte-d'Or. Aujourd'hui c'est une femme qui est à l'honneur, et pas seulement sur le web !

Il y a de plus en plus de femmes pompiers

Semur-en-Auxois, France

Elle est à l'honneur sur le web mais aussi très officiellement puisqu'elle vient de recevoir la légion d'honneur ! Cette femme, c'est Roseline Canet, ou plutôt, le capitaine Roseline Canet parce qu'elle vient justement de recevoir cette distinction pour ses quarante et une années d'engagement auprès des sapeurs pompiers de Côte-d'Or. Elle est cheffe du centre de secours de Semur-en-Auxois. Une fonction qu'elle s'apprête à quitter à la fin de cette année 2019.

Pour info, Roseline Canet a été la toute première femme pompier de Côte-d'Or.

D'où vient son engagement chez les pompiers ?

En fait, c'est un peu une histoire de famille puisque son papa et son frère étaient déjà pompiers, et c'est même sa maman qui gérait le téléphone du centre de secours. C'est donc en quelque sorte une suite logique. Roseline Canet explique tout ça dans un reportage que lui avait consacré le site info-dijon.com. C'était en mars dernier à l'occasion de la journée internationale du droit des femmes. D'ailleurs, le fait que sa famille soit déjà bien intégrée au centre de Semur-en-Auxois, ça l'a beaucoup aider s'intégrer elle aussi.

Aujourd'hui c'est beaucoup plus courant ?

Oui, et pas qu'en Côte-d'Or même si on est encore loin de la parité. Mais il y a tout de même de plus en plus de femmes y compris chez les pompiers professionnels. A Perpignan par exemple, voici l'exemple de Maeva Lacroix et de quelques unes autres jeunes femmes engagées. Elles racontent leur expérience dans une vidéo réalisée par le SDIS 66.