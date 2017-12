Montbrison, France

L'année se termine merveilleusement bien pour la Ligérienne Roxanne Macaudière. Elle a remporté, ce samedi 30 décembre, le concours de chant de l'émission Prodiges de France 2. C'est un concours de musique classique réservé aux enfants et adolescents âgés de 7 à 16 ans et présenté par Marianne James.

Après avoir interprété La Wally d'Alfredo Catalani, la Ligérienne de 16 ans a interprété en finale avec brio Caruso de Lucio Dalla. Une interprétation qui a enchanté les membres du jury notamment la soprano Elizabeth Vidal.

Roxane est lycéenne dans la Loire, en première littéraire. La Ligérienne a été formée à la Maîtrise de la Loire à Montbrison. À l'annonce de sa victoire la jeune-fille était sur un petit nuage " Je me sens comme dans un rêve, je me revois devant ma télé en train de rêver si seulement un jour et puis là j'ai entendu mon prénom et je n'y ai pas cru". Roxane reçoit une bourse d'études.

Roxane reçoit également les félicitations du Président du Département de la Loire " C'est avec un fort enthousiasme que j'ai appris samedi soir la victoire de Roxane Macaudière [...] ce qui ne m'a guère étonné car je n'ai pas douté une seconde de son immense talent d'artiste [...] cette jeune chanteuse représente une grande fierté pour l'ensemble des ligériens [...] son génie doit être un exemple porteur de force et d'idées pour ceux qui croient jusqu'au bout de leurs rêves les plus ambitieux" écrit Georges Ziegler dans un communiqué.