La limougeaude Léa Graniou, 20 ans, élue Miss Limousin 2020

La nouvelle Miss Limousin est limougeaude : elle s'appelle Léa Graniou. Elle a été élue Miss Limousin, samedi soir à Aubusson en Creuse. Elle succède d'ailleurs à une creusoise Alison Salapic, présente lors de la cérémonie d'hier soir qui a été retransmise en direct sur les réseaux sociaux.

C'est un rêve, je réalise progressivement

Léa Graniou a tout juste 20 ans. Elle est étudiante, elle suit un cursus pour devenir éducatrice de jeunes enfants à Limoges, où elle est en deuxième année.

"_C'est un rêve_, je réalise progressivement" dit-elle ce dimanche matin au micro de France Bleu, expliquant qu'elle a pris goût à cette aventure. "On me disait souvent, tu devrais tenter ta chance". Léa Graniou avait été élue Miss Haute-Vienne en 2019.

Léa Graniou, Miss Limousin - © DACASA PASCAL/Délégation Régionale Miss Limousin pour Miss France

Et l'an passé, elle avait aussi été élue Première Dauphine de Miss Limousin. "Ca m'a laissé un an pour me représenter, j'ai eu de nouvelles motivations et _une réelle volonté de représenter cette région_, et c'est une très grande fierté" explique la jeune fille. Car c’est bien elle qui représentera le Limousin pour l’élection de Miss France 2021, qui aura lieu au mois de décembre prochain. Cette année, la cérémonie se tiendra au Puy du fou, en Vendée.