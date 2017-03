"La Maison France 5" à Dijon ce vendredi soir

La Maison France 5 s'invite à Dijon ce vendredi soir à 20h50. L’émission s'intéresse aux tendances dans l'habitat (déco, aménagement, rénovation) et nous emmène à la découverte du patrimoine Dijonnais.

La Maison France 5, l'émission diffusée sur la chaîne éponyme et présentée par Stéphane Thebaut, nous emmène cette fois-ci à la découverte de la Cité de Ducs et de son patrimoine.

Coup de projecteur sur l'architecture d'intérieur

L'émission, qui s'intéresse aux tendances dans l'habitat, comme la déco, l'aménagement et la rénovation, a promené ses caméras dans le centre-ville et mettra un coup de projecteur sur l'architecture et notamment l'architecture d'intérieur, en mettant en lumière le projet d'un cabinet d'architecte Dijonnais, qui a réalisé un escalier dans un loft à Dijon, projet en collaboration avec les architectes d'intérieur Kjibi Déco.