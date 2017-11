La Marseillaise demande un nouveau délai au tribunal de commerce

Le journal La Marseillaise, en redressement judiciaire, espère un sursis de 6 mois supplémentaires. Il annonce avoir reçu 300.000 euros d'un nouvel actionnaire.

C'est une bouffée d'air. La Marseillaise, en difficulté financière depuis plusieurs années, annonce avoir reçu 300.000 euros d'un nouvel actionnaire et demande au tribunal de commerce un sursis de 6 mois supplémentaires pour se relever.

Une rallonge de 300.000 euros

Ce quotidien régional, fondé pendant la Résistance, proche des communistes et qui revendique son indépendance des groupes financiers, emploie 87 salariés. Il a déjà réduit plusieurs fois ses effectifs. Depuis un an, il est en redressement judiciaire. On saura mercredi 22 Novembre s'il bénéficie d'un nouveau délai.

Qui est ce nouvel actionnaire?

La rallonge accordée par ce nouvel actionnaire est un espoir sérieux. Il s'agit du groupe Media, spécialisé dans la communication des entreprises et des collectivités. Il a recruté un "conseiller éditorial", André Ciccodicola, qui officie déjà au journal municipal de la mairie communiste de Montreuil. Il a aussi contribué à relancer l'Humanité Dimanche.