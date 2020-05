La matinale "100% locale" est de retour sur France Bleu Bourgogne

Toute l'équipe de France Bleu Bourgogne est de retour pour une matinale 100% locale depuis ce lundi 11 mai 2020 entre 6h et 9h avec comme toujours de l'info, des jeux, la météo et le trafic mais aussi de nouveaux rendez-vous !

La page Facebook de France Bleu Bourgogne, accessible depuis téléphone, tablettes et ordinateurs.

Depuis ce lundi 11 mai, France Bleu Bourgogne propose à nouveau sa matinale entre 6h et 9h. Une matinale 100% locale avec tout ce qui fait l'actualité de Côte-d'Or.

Tout au long de ce déconfinement, France Bleu Bourgogne vous accompagne toute la matinale, avec des chroniques et de l'information. Mais les gestes barrières et les restrictions dûs à l'épidémie de Coronavirus restent les mêmes. Cyril Hinault est en direct depuis le studio A et pas très loin de lui mais dans le studio B, Arnault Racapé pour les infos. Anne Pinczon du Sel est aussi dans la radio de votre petit déjeuner mais .... en télétravail !

C'est aussi le retour de l'actualité de notre équipe de Ligue 1, 100% DFCO, des correspondants météo locaux, de l'éphéméride de Serge Fournel, de votre horoscope avec de Catherine Viguié et de l'info tous le quarts d'heure.

De nouveaux rendez-vous vous sont également proposés depuis ce lundi.

- Les témoins de France bleu Bourgogne , sur le confinement, maintenant, et après ? à 6h47

- le tour du web et des réseaux à 7h13 et 8h16

- la relance éco à 7h16 e 8h45

- les circuits courts à 7h56

- l'invités à 7h41

- le rendez-vous des artisans à 8h46

Rendez-vous donc sur France Bleu Bourgogne, à partir de 6h tous les jours, sur Internet et dans votre radio.

On est avec vous, 100% Solidaires