La matinale de France Bleu Creuse arrive sur France 3 en Creuse

Vous écoutez la matinale de France Bleu Creuse ? Et bien, à partir de ce lundi 30 septembre, vous pourrez aussi la voir ! La radio numéro 1 en Creuse débarque dans votre télévision. Du lundi au vendredi, nos programmes de 7h à 8h40 seront à la fois à la radio et à la télévision.

Vous connaissez nos voix, découvrez nos têtes

Depuis l'été, les équipes de France Bleu et de France 3 travaillent ensemble pour vous proposer ce nouveau rendez-vous. Alors retrouvez nous en direct depuis Guéret tous les matins de la semaine, sur France Bleu et sur France 3 pour une matinale d'infos, de services et de bonne humeur.

Valérie Trunde et Lisa Mélia, les voix du petit matin sur France Bleu et France 3 en Creuse © Radio France - Chrystel Rouchon

44 matinales de France Bleu sur France 3 d'ici 2022

Après France Bleu Azur et France Bleu Occitanie lancées à titre expérimental en janvier 2019 dans le cadre de la coopération renforcée entre France Bleu et France 3, la matinale de France Bleu Creuse est à son tour filmée et diffusée sur France 3. Mais d'ici 2002, l'ensemble des 44 matinales proposées par le réseau France Bleu seront à la fois à la radio et à la télévision.