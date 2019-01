La matinale de France Bleu Occitanie sur France 3 : à quoi ça ressemble?

Toulouse, France

Tous les matins du lundi au vendredi entre 7h et 8h40 vous pouvez regarder la matinale radio de France Bleu Occitanie sur le canal de France 3 Occitanie côté Midi-Pyrénées. Vous y retrouvez tout ce que vous entendez : les infos, les chroniques, les jeux, la musique mais vus depuis nos studios et avec des images de la région ou de l'actualité, filmées par nos confrères de France 3. Sur l'écran : les titres de l'actualité défilent tout comme la météo.

Vous pouvez aussi voir ou revoir nos invités en studio :

Les coulisses

Pour mettre en images la matinale, l'équipe de France Bleu est épaulée par un éditeur visuel. Installé derrière six écrans aux côtés du technicien de France Bleu qui met en ondes la matinale, il a pour mission de faire correspondre les images et le texte au son, minute par minute. Pour cela, il se coordonne avec les journalistes et l'animateur sur le déroulé des rendez-vous, le choix des images, le nom des invités.

Les images et leur sélection, c'est le travail des équipes de France 3 à Toulouse avec qui nous sommes en relation tout au long de la journée pour préparer la matinale du lendemain.

Plus anecdotique, notre équipe a aussi appris quelques astuces de maquillage... pas vraiment dans nos habitudes! Mais ne soyez pas surpris si l'on ne regarde pas beaucoup la caméra, vous êtes (toujours) à la radio!

France Bleu Occitanie matin c'est aussi de la bonne humeur et des jeux. Vous pouvez ainsi vivre le suspens du "qu'es aco" autrement...

... Ou regarder nos experts de "C'est rugby!" délivrer leurs coups de coeur ou leurs coups de gueule en ovalie :

Où vous branchez pour regarder la matinale

Vous êtes nombreux à nous demander comment nous retrouver sur la télé. Rien de plus simple : sur le canal 3 de la TNT.

Pour les box : 317 chez Orange , 318 chez Free, 447 chez SFR, 486 chez Bouygues et enfin 310 sur une Darty Box. Et les temps forts vous les retrouverez aussi en vidéo et en podcast audio sur francebleu.fr, notre appli France Bleu et nos réseaux sociaux.