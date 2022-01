La matinale de France Bleu Roussillon à la télé, sur France 3 Pays Catalan, à partir du 18 janvier

A partir de ce mardi 18 janvier, votre radio passe à la télé. France Bleu Roussillon et France 3 Pays Catalan vous proposent une nouvelle façon de vous informer et de vous divertir en parlant d'ici. Qu'allez-vous voir et où? On vous dit tout.