"La meilleure boulangerie de France" a désigné son gagnant en Bretagne

Après cinq jours de compétition, ce vendredi 12 mars, l'émission "La meilleure boulangerie" de France a dévoilé le nom de l'artisan breton qui représentera la région Bretagne lors de la finale nationale à Paris.

Dix candidats d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et des Côtes-d'Armor ont vu leur boulangerie visitée par les deux animateurs et jurés du programme, Bruno Cormerais et Norbert Tarayre. Les artisans ont été notés sur la présentation de leur boutique, leur produit fétiche et leur pain signature. Ils ont aussi dû relever un défi proposé par les jurés.

Bruno Comerais (au centre) et Norbert Tarayre (à droite) ont particulièrement apprécié le pain du boulanger. - M6

A l'issue de ces cinq jours, Mathieu Morineau, boulanger à Kergroix à Carnac a été désigné comme le gagnant de cette semaine. Il a décroché la moyenne générale de 8,6 sur 10. Bruno Comerais et Norbert Tarayre on particulièrement apprécié sa "brioche de 18 kilos" au rhum, à la fleur d'oranger et à la vanille.

Les ventes se sont envolées dès ce vendredi

Son pain baptisé "La petite Huguette" en référence à sa grand-mère a obtenu la note de 9,5 sur 10. Une vraie reconnaissance de la part des jurés qui ont salué sa "belle philosophie de la boulangerie". Dès ce vendredi, moins de 24 heures après la diffusion de la première émission, la boulangerie de Mathieu Morineau a été prise d'assaut par les clients. "On s'y attendait mais on a été agréablement surpris. On a vendu autant de brioches que lors d'un 15 août ! Et on a écoulé une quarantaine de "Petite Huguette" contre sept ou huit d'habitude," sourit le quadragénaire.

Une victoire dédiée aux agriculteurs

Le boulanger reçoit de très nombreux messages de félicitations. Il ne réalise pas encore ce qui lui arrive. "Je suis très fier d'avoir décroché cette victoire. Mes parents ont attendu 42 ans pour que j'obtienne des bonnes notes ! Ça va être une petite pression de représenter la région mais je vais tout faire pour le faire de la meilleure des façons possibles." Mathieu Morineau dédie aussi cette victoire aux agriculteurs avec lesquels il travaille chaque jour pour faire son pain. "Sans eux, ça ne pourrait pas exister et je voulais vraiment mettre leur travail en avant."