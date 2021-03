"La meilleure boulangerie de France" en Bretagne : découvrez les 10 candidats

Bruno Cormerais et Norbert Tarayre ont visité 10 boulangeries bretonnes.

"La meilleure boulangerie de France" est de retour sur la chaîne M6. Depuis la mi-janvier, Bruno Comerais et Norbert Tarayre font le tour des régions de France à la découverte des boulangeries de notre pays. Du 8 au 12 mars ils iront à la rencontre de 10 boulangers de la région Bretagne qui vont tenter de se qualifier pour la finale nationale du concours.

Tous les jours, à 18h35, deux artisans boulangers seront en compétition. Cette année, le jury a fait appel à des personnalités bretonnes pour lancer un défi aux compétiteurs. Le navigateur Armel Le Cléac'h fait partie de ces personnalités. France Bleu Armorique vous fait découvrir les dix commerces bretons qui vont s'affronter pendant cette semaine.

Lundi 8 mars : La boulangerie Réhel Widner de Plancoët (22) et "L'arôme" sucré de Dinan (22)

Pierre de la boulangerie "Réhel Widner" à Plancoët a participé à une des éditions précédentes du programme, et c’est pour prendre sa revanche qu’il souhaite de nouveau relever le challenge avec Florian.

A la boulangerie "L'arôme sucré" de Dinan, Yann, chef pâtissier et boulanger, est un professionnel créatif qui adore se challenger. Après avoir travaillé pendant trois ans à Londres dans un grand hôtel, il reprend une boulangerie en Bretagne avec sa femme pour en faire son nouveau terrain de jeu.

Mardi 9 mars : La boulangerie Tremelo d'Arzon (56) et "La maison du pain" de Guipry-Messac (35)

Eric et Karine ont repris la boulangerie "Tremelo" d'Arzon en 2018 avec toute la famille. Après avoir habité pendant 14 ans à Lorient, ils décident de s’installer dans la commune en proposant à leur fils de les rejoindre. Eric est le boulanger, son fils Julien est pâtissier, Karine est à la vente et sa belle-fille Mélissa en pâtisserie.

Clément et son épouse ont repris la "Maison du Pain" à Guipry-Messac en 2016. Clément s’engage auprès des habitants de la commune à préparer chaque jour une production bio et locavore. Fier de ses racines, il n’hésite pas à initier sa clientèle bretonne au terroir de son Alsace natale qu’il décline tout au long de l’année.

Mercredi 10 mars : "L’Atelier Boulanger" de Rennes (35) et la boulangerie Hervé Plaud de Nivillac (56)

Christophe s’est reconverti à la boulangerie après avoir été propriétaire d’un bar-tabac. Il est aujourd’hui passionné et est fier d’ouvrir sa première affaire "L'atelier boulanger" en juillet 2018 à Rennes.

Hervé, lui, a créé sa deuxième boulangerie en 2016 dans une zone commerciale à Nivillac. Il créé un nouveau concept snacking et traiteur avec une large gamme salée pour satisfaire la clientèle de passage. C’est avec Florent, jeune boulanger de 33 ans, qu’il va relever le défi de ce concours.

Jeudi 11 mars : "Le fournil du Golfe" de Vannes (56) et "Ma boulangerie Kergroix" à Carnac (56)

Cédric et son épouse ont repris il y a 14 ans la boulangerie "Le fournil du Golfe" à Vannes. Ils sont aujourd’hui à la tête d’une brigade de 25 personnes. Cédric adore transmettre son amour du métier à son équipe. Pour l’émission, il s’épaulera de Jérémy qui est à ses côtés depuis plus de six ans.

A Carnac, dans "Ma boulangerie Kergroix" Mathieu Morineau s'’entoure d’agriculteurs dont il admire le travail afin de proposer à ses clients des produits de qualité et bons pour la santé.

Vendredi 12 mars : "La boulangerie des Ondes" de Saint-Méloir-des-Ondes (35) et "Kanel & Korazon" à Saint-Malo (35)

Vincent a ouvert "La boulangerie des Ondes" à Saint-Méloir-des-Ondes il y a deux ans. Pour se démarquer des concurrents, ce dernier opte pour le “food pairing”, méthode qui permet d’identifier des associations d’ingrédients, ce qui lui vaut des propositions de produits intéressantes. Vincent se présente avec Lucie, apprentie en boulangerie.

Après avoir travaillé à Paris dans l’événementiel, Alexandra décide de rejoindre la terre natale de son mari, la Bretagne, et de réaliser son rêve d’enfant : faire du pain. Elle va ouvrir "Kanel & Korazon" à Saint-Malo et emploie une sélection de matières premières locales qui n’ont pas d’effet néfaste sur l’environnement. Epaulée par Noé, son jeune boulanger, elle souhaite montrer une image différente de la boulangerie.