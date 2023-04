La Meilleure boulangerie de France (M6) s’arrête en Charente-Maritime les 12 et 14 avril 2023

La semaine du 10 avril, 4 boulangeries de Charente-Maritime sont à l'honneur sur M6. En effet, Le tour de France le plus gourmand de la télévision s'installe en Nouvelle-Aquitaine Nord pour poursuivre sa sélection dans la Meilleure Boulangerie de France . Le jury de cette 10ème saison composé de Noëmie Honiat (chef pâtissière), Bruno Cormerais (MOF) et Norbert Tarayre (chef cuisinier) passe par la Charente-Maritime pour venir découvrir des idées gourmandes à la Maison Hervé au Château-d'Oléron, à la Maison des Saveurs de Saint Vivien, au Rêveur de pain à La Rochelle et chez Ben et Antoine à Aytré.

ⓘ Publicité

1er Duel : Maison Hervé (Château- d'Oléron) contre Maison des Saveurs (Saint Vivien)

Le premier duel 100% charentais-maritime de la semaine est diffusé mercredi 12 avril à18h35 sur M6, c'est un match entre le binôme des Stéphane de la Maison Hervé au Château-d'Oléron face à l'équipe de la Maison des Saveurs à Saint Vivien composée de Stéphane et Hivonik. Dans ce duel, pour le défi lancé par Norbert Tarayre, les 2 équipes doivent réaliser une création pour un accord parfait avec un brunch et des œufs brouillés.

La Maison Hervé au Château-d'Oléron

Originaire de La Rochelle, Stéphane est pâtissier depuis 35 ans. Après un parcours classique et l’obtention de son Brevet de Maitrise, il travaille dans de grandes maisons parisiennes dont une célèbre chocolaterie où il rencontre, il y a 27 ans, sa femme, Laurence. Totalement inséparable, le couple décide en 2010 de reprendre cette boulangerie à Château d’Oléron, totalement remise aux goûts du jour, il y a quelques mois… En revanche, ce qui n’a pas changé en 12 ans, chez Laurence et Stéphane, c’est ce besoin permanent de nouveauté et cette envie de bousculer les codes de la pâtisserie !

L'équipe de la boulangerie La Maison Hervé au Château-d'Oléron - @crédit M6

La Maison Des Saveurs à Saint Vivien

Le goût pour la qualité des matières premières, Dimitri l’a découvert tout petit auprès de son père chef cuisinier. Et s’il n’a pas choisi de marcher dans les pas de son papa, c’est dans le domaine de la pâtisserie, qu’il a décidé de manier les saveurs. Un métier qu’il a appris chez les sommités de la spécialité ! Décrit comme l’ambassadeur de la qualité et accompagné de Stéphanie, sa compagne, il a eu un véritable coup de cœur pour le petit village de Saint Vivien. En janvier 2021, nait “La Maison Des Saveurs“, à la fois boulangerie-pâtisserie et salon de thé. Ils ont souhaité mettre l’accent sur la fabrication artisanale, le fait maison, à base de matières premières locales.

L'équipe de La Maison des Saveurs à Saint Vivien près de La Rochelle © Radio France - Hervé Deunf

2ème duel : Rêveur de pain (La Rochelle) contre Ben et Antoine (Aytré)

Le second duel de la semaine est diffusé vendredi 14 avril, à 18h35 sur M6, match entre le binôme Stéphane et Loïc de Rêveur de Pain à La Rochelle face à Benjamin et Antoine de la boulangerie Ben et Antoine à Aytré. Dans ce duel, pour le défi lancé par Norbert Tarayre, les 2 équipes doivent réaliser une création en y intégrant du merlu fumé.

Rêveur de pain

Isabelle et son mari Stéphane, boulanger-pâtissier, ont eu le coup de foudre, il y a 32 ans, sur un terrain de basket, en banlieue parisienne. Jusqu’à aujourd’hui, leur vie commune a connu de nombreux rebondissements ! À 22 ans, ils ouvrent leur première boulangerie à Rouen. 8 ans, plus tard, c’est à Agen, qu’ils lèvent le rideau et malheureusement les choses ne vont pas se dérouler comme prévu… Loin de se décourager, en 2017, ils prennent leur courage à quatre mains et repartent de zéro en ouvrant une nouvelle affaire à La Rochelle. Ils la revendent 5 ans plus tard pour acheter, toujours à La Rochelle, cette boulangerie qui n’attendait qu’eux. Pas de doute, ils ont trouvé leur point d’ancrage ! Et comme ils se sentent enfin chez eux, nos artisans tenaces peuvent laisser toute leur créativité s’exprimer librement.

L'équipe de la boulangerie Rêveur de pain à La Rochelle - @Crédit M6

Ben et Antoine

Benjamin et Antoine sont beaux-frères. Devenir boulanger, c’était plutôt le rêve de gosse de Benjamin ! Baccalauréat Professionnel Boulanger et même BEP Pâtissier décrochés, c’est chez les grands noms de la profession qu’il peaufine sa formation. De son côté, fils et petit-fils de boulanger pâtissier, c’est dans le pétrin familial qu’Antoine, CAP Boulanger et Mention Complémentaire en pâtisserie, fait ses premières armes ! Jusqu’au jour où le destin réunit ces deux-là ! C’est en novembre 2020 que Ben et Antoine flashent sur la plus vieille boulangerie d’Aytré à laquelle ils donnent un sacré coup de jeune sans se poser de questions et ils espèrent qu’elle charmera aussi le jury.

L'équipe de la boulangerie Ben et Antoine à Aytré près de La Rochelle © Radio France - Hervé Deunf

L'abbaye de Trizay à l'honneur

Durant cette semaine de compétition, pour désigner le représentant de la Nouvelle Aquitaine Nord, le département de Charente-maritime est doublement à l'honneur avec 4 boulangeries en lice et également avec son patrimoine. C'est en effet à l' abbaye de Trizay , édifice roman du XIe / XIIe siècle bâti dans le sud de la Charente-Maritime, que se déroule la dernière épreuve de chaque match. En fin d'émission, le jury au complet s'y retrouve pour "le défi de Norbert". Les binômes viennent y présenter et faire déguster leur création. Dans ce défi, le chef Norbert Tarayre leurs demandent soit d'intégrer un aliment imposé dans une création, soit de réaliser une création accompagnant au mieux un plat régional.