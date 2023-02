La Meilleure Boulangerie de France propose un duel féminin en Lot-et-Garonne le 16 février

Jeudi 16 février, l'émission de M6 La meilleure boulangerie de France est dans le Lot et Garonne pour un match opposant 2 patronnes de boulangerie. La Maison Léopaul de Bias face au Fournil de Lamarque à Moncrabeau. Le jury de la 10ème saison, Noëmie Honiat, Bruno Cormerais et Norbert Tarayre, va départager ces 2 établissements lors d'une compétition pleine de saveurs gourmandes. L'équipe gagnante sera en lice pour la délibération de fin de semaine du jury qui désignera la représentante de la Nouvelle-Aquitaine Sud lors de la grande finale nationale.

Maison Léopaul (Bias)

Un parcours atypique pour Pauline, cheffe pâtissière, à la tête de la Maison Léopaul à Bias. Après son baccalauréat, elle se destine à la médecine mais abandonne ses études pour se consacrer à sa première passion : la pâtisserie ! En 3 ans, elle devient pâtissière-chocolatière-confiseur et glacière et en 2017, à l'âge de 23 ans, elle ouvre sa première boutique. C'est aujourd'hui accompagnée de 9 salariés qu'elle fait tourner la Maison Léopaul . Pour cette compétition, elle a choisi son ancien apprenti boulanger Yannis pour constituer le binôme de l'établissement.

Le fournil de Lamarque (Moncrabeau)

Un four à bois et une globe-trotteuse cela donne le fournil de Lamarque à Moncrabeau. Isabelle a découvert sa vocation en Inde, au pays du naan, où elle a eu grand besoin d’une bonne tranche de France dans son assiette. À son retour en France, il y a 7 ans, elle se lance, passe son CAP et ouvre sa boulangerie dans la foulée. C’est dans la dépendance de sa propre maison qu’on retrouve ce lieu charmant et atypique. Du four à bois traditionnel sortent une multitude de pains à base de farines bio locales, aux graines, au levain...

4 épreuves pour ces 2 boulangeries du Lot-et-Garonne

Au programme de nos 2 équipes du jour, 4 épreuves notées sur 10 :

la boutique

le produit signature

le pain

le défi de Norbert avec la réalisation d'une création boulangère en utilisant le grenier médocain

Dans ce match, la plus haute moyenne obtient son billet pour la finale régionale qui, vendredi soir, désignera la boulangerie appelée à représenter la région Nouvelle-Aquitaine Sud lors de la finale nationale de La Meilleure Boulangerie de France.

