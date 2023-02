La Meilleure boulangerie de France s’arrête dans les Landes la semaine du 13 février

La semaine du 13 février, 3 boulangeries landaises sont à l'honneur sur M6. En effet Le tour de France le plus gourmand de la télévision s'installe en Nouvelle-Aquitaine Sud pour poursuivre sa sélection dans la Meilleure Boulangerie de France. Le jury de cette 10ème saison composé de Noëmie Honiat (chef pâtissière), Bruno Cormerais (MOF) et Norbert Tarayre (chef cuisinier) passe par les Landes pour venir découvrir Des idées gourmandes à Capbreton, la Maison Bourgeais à Saint Martin de Seignanx et Les artisans réunis à Rivière-Saas-et-Gourby. Aux côtés de nos 3 landais, on retrouve également des établissements du Pays basque, du Béarn et du Lot-et-Garonne. Une boulangerie landaise sera-t-elle la meilleure de l’hexagone ?

Des idées gourmandes / Maison Bourgeais, un duel 100% landais

Le premier duel de la semaine est 100% landais. Lundi 13 février, à 18h35 sur M6, match entre le binôme Benjamin et Nicolas de la boulangerie des Idées gourmandes de Capbreton face au binôme Benjamin et Maxime de la Maison Bourgeais de Saint Martin de Seignanx. Dans ce duel, pour le défi lancé par Norbert Tarayre, les 2 équipes doivent réaliser une création pour un accord parfait avec les huitres claires du Médoc.

Des idées gourmandes à Capbreton

Tiffany et Benjamin sont deux artisans sarthois qui ont quitté leur terre natale pour ouvrir leur boulangerie Des idées gourmandes sur la côte Landaise en 2018, un établissement que ce landais d’adoption convoitait secrètement depuis l’enfance… Ils ont radicalement dépoussiéré la boutique que ce soit en terme de décoration, mais aussi et surtout côté gourmandises. Pour cette participation à la Meilleure Boulangerie de France, Benjamin s'est associé avec Nicolas, l'un de ses employés, pour former ce binôme de compétiteurs.

Des Idées Gourmandes, boulangerie de Capbreton - M6

Maison Bourgeais à Saint Martin de Seignanx

Laurence et son époux Benjamin ont ouvert cette boulangerie en 2021 après des locaux à Biarritz qui étaient un peu petits. Dans la Maison Bourgeais , Benjamin propose des grands classiques boulangers et pâtissiers, il apporte un petit vent de fraicheur via les fleurs et plantes aromatiques qu’il dissémine un peu partout dans ses créations. Pour sa participation à ce concours de la Meilleure Boulangerie de France il a constitué un binôme avec Maxime.

L'équipe de la Maison Bougeais à Saint Martin de Seignanx - M6

Les artisans réunis (Rivière-Saas-et-Gourby)

3ème représentant des Landes avec Les artisans réunis à Rivière-Saas-et-Gourby qui est opposé à l'équipe de la boulangerie Aux enfants gâtés d'Anglet, un duel diffusé le vendredi 17 février à 18h35 sur M6.

Amis d'enfance, Sébastien et Yoann sont à la tête de cet établissement depuis 2019. Cette boulangerie est implantée dans le village où Sébastien a grandi. Il s'occupe de la fabrication du pain et des viennoiseries, Yoann a lui en charge toute la pâtisserie. C'est tout logiquement que ses 2 amis ont constitué le binôme pour ce concours de la Meilleure Boulangerie de France.

Dans le duel qui les oppose au binôme de la boulangerie Aux enfants gâtés d'Anglet, les 2 landais doivent réaliser une création accompagnant des encornets farcis, c'est le défi lancé par Norbert Tarayre.

Les artisans réunis à Rivière saas et Gourby - M6