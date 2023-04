La Meilleure Boulangerie de France, saison 10, dans les Pays de la Loire du 3 au 7 avril

Place aux Pays de la Loire pour cette quatorzième semaine de compétition dans l'émission de M6. 10 nouvelles boulangeries visitées du 3 avril au 7 avril par le jury de cette 10ème saison composée de Noëmie Honiat, Bruno Cormerais et Norbert Tarayre

Lundi 3 avril en Loire-Atlantique

Arno Boulangerie à Nantes

Bienvenue chez Arnaud, un pâtissier-boulanger très compétiteur qui a reçu pas moins de 14 prix en 5 ans. Ici, personne ne se tourne les pouces ! Car quand Arnaud rachète cette ancienne boulangerie industrielle il y a 5 ans, c’est avec un objectif bien précis : lui rendre son âme et redonner ses lettres de noblesse à l’artisanat. Pains, viennoiseries, pâtisseries, ici, tout est fabriqué en quantité modérée avec des produits bruts et des matières premières de qualité qui respectent toujours les saisons. Pour se sentir épaulé dans la compétition, Arnaud a décidé de faire appel à l’un de ses plus fidèles lieutenant : Clément, son boulanger, de 22 ans !

Painbar à Nantes

Bienvenue chez Clément, Antoine et Paul, 3 copains épicuriens qui ont eu, un jour, une idée un peu folle en soirée : faire une boulangerie-bar ! Après réflexion, l’idée est brillante et surtout super fun : ouvrir un lieu 3 en 1, à la fois boulangerie, bar et restaurant. Pourtant à l’intérieur, pas de doute, c’est bien du pain qu’Antoine propose tous les jours à ses clients. Et pas n’importe lequel : 6 sortes de pains différents, vendus exclusivement à la coupe, à la fermentation longue, 100% levain et 100% BIO ! Comme tout ce qui est vendu ici, côté bar comme côté resto !

Mardi 4 avril dans en Loire-Atlantique et Maine-et-Loire

Le Fournil de Riaillé à Riaillé

Le fournil de Riaillé est une boulangerie de campagne où règne un véritable esprit de famille. Pascaline, la maman, à la vente et côté fournil, Raphaël, le papa, et son fiston, Alexis. Voilà 30 ans que Raphaël et Pascaline sont tombés en amour à l’âge de 18 ans, dès leur premier regard échangé dans une boulangerie. Leur fils a eu beau partir tenter d’autres expériences ailleurs, où qu’il aille, rien n’était à la hauteur du giron familial. Alors quand il est revenu il y 4 ans, le papa d’Alexis s’est mis à la pâtisserie pour lui laisser son autonomie en tant que boulanger.

La Bio Lanjou Rie à Ombrée d'Anjou

Bienvenue dans une boulangerie où l’humeur est toujours au beau fixe ! Jean-Michel et Freddy sont deux artisans enthousiastes. Les siphonnés du bocal c’est donc eux, deux boulangers expérimentés qui ont tous deux fait carrière dans la grande distribution. En 2018, Freddy et Jean-Michel plaquent la grande distribution et ouvrent deux ans plus tard, dans leur région d’origine, une boulangerie artisanale rien qu’à eux où ils peuvent enfin défendre les valeurs qui leur tiennent à cœur. Ici, tout est fabriqué à 2 et voilà 3 ans qu’ils régalent les habitants de ce petit village qui n’avaient plus de boulangerie depuis de nombreuses années… Comme quoi, nos deux compères ont bien fait d’aller jusqu’au bout de leurs convictions !

Mercredi 5 avril en Vendée

Au Pain d'Aure à Les Sables-d'Olonne

Aurélien, boulanger depuis 25 ans, persévérant depuis toujours, est un artisan qui ne lâche jamais rien. Sablais d’origine et épris de boulangerie depuis sa plus tendre enfance, Aurélien a 22 ans quand il ouvre avec sa femme sa première boulangerie dans la région, puis 31 quand une occasion en or se présente à eux : racheter une boulangerie dans leur ville natale. Malheureusement, les clients arrivent au compte-goutte, le chiffre d’affaire dégringole et les banques se retirent. Le couple se remet en question en revoyant totalement leur gamme de produits et leurs méthodes de fabrication. Ça fonctionne ! Aujourd’hui, leur boulangerie marche du feu de dieu et pour poursuivre cette belle évolution, ils restent très connectés et ne perdent pas une miette des nouvelles tendances boulangères.

O Délices d'Alex à Essarts-en-Bocage

Bienvenue chez Aude et Alexandre, deux cœurs qui battent à l’unisson, dans une boulangerie placée sous le signe de l’amour… Entre nos deux amoureux, tout commence il y a 10 ans en boîte de nuit. Le coup de foudre est tel qu’Aude plaque tout pour aider son grand amour à réaliser son rêve : ouvrir sa boulangerie. Une réussite éclatante à laquelle elle a autant contribué que son mari. En 5 ans, nos amoureux sont devenus de petites célébrités locales. Dans leur boulangerie moderne et élégante dans laquelle ils ont absolument tout refait, Alexandre et son équipe travaillent sans relâche et proposent une large gamme de produits, en constante évolution. Effet waouh garanti !

Jeudi 6 avril en Vendée et en Loire-Atlantique

Le Fourn'île à Noirmoutier-en-l'Île

Vianney est un artisan généreux et reconverti qui a eu d’autres vies avant la boulangerie ! Avant de trouver le chemin du fournil, Vianney a d’abord été moniteur d’équitation puis agent d’escale à Roissy. Il y a 10 ans, il décide de réaliser son rêve d’enfant en passant un CAP boulanger-pâtissier. Pendant 5 ans, Vianney se forme dans diverses boutiques de la région Parisienne. En parallèle, il repère le lieu idéal pour ouvrir sa future affaire. Sa femme désire vivre près de la mer, qu’à cela ne tienne ! En 2021, il reprend à Noirmoutier une boulangerie ouverte depuis 60 ans ! Et cette générosité et cet amour du calembour, expliquent l’ascension fulgurante de notre reconverti.

Le Fournil Bio de Romain à Pornic

Pour Romain, tout a commencé par un véritable coup de cœur dans le fournil de son oncle, lui aussi boulanger. A 16 ans, Romain passe son CAP boulangerie suivi d’une mention complémentaire en boulangerie pâtisserie. Il trouve un concept qui dépote : installer son propre fournil chez lui et rayonner dans la région pour vendre ses pains. Une idée qu’il met en place très humblement. En 2019, Romain a lancé sa boutique ambulante. Et en 3 ans, entre une appétissante viennoiserie et pas moins de 18 sortes de pains tous certifiés BIO, son offre s’est considérablement diversifiée ! Et à priori, l’histoire ne fait que commencer !

Vendredi 7 avril en Mayenne

Le Fournil de Mélanie à Ballots

Mélanie est une boulangère paysanne reconvertie qui a trouvé un nouveau sens à sa vie ! Fille et femme d’agriculteurs, elle a travaillé pendant 15 ans dans le service à la personne. Mais il y a 3 ans, elle suit son instinct profond, passe un brevet d’exploitation agricole et se forme à la boulangerie chez des paysans boulangers ! Son objectif : raviver la flamme endormie du vieux four à bois de la ferme dans laquelle elle vit avec Aurélien, son mari. L’avantage d’avoir sa boulangerie à la ferme, c’est aussi de pouvoir maîtriser la fabrication de son pain de la semence à la cuisson. Dans sa petite boulangerie dans la prairie, Mélanie propose chaque jour 8 sortes de pain mais aussi des brioches, des sablés, du pain d’épices ou encore des crackers apéritifs.

Le Maison Derval à Laval

Bienvenue dans une boutique où on est boulanger de père en fils depuis 3 générations. Pierre, le fils, Moïse, le père. Moïse, 30 ans à peine, est déjà pâtissier, chocolatier, glacier, traiteur et confiseur. Depuis 30 ans, à force de travail et de remise en question, Moïse et sa femme Isabelle ont fait de la boulangerie une véritable institution Lavalloise ! Et aujourd’hui, c’est leur fils de 28 ans, Pierre, qui a plus de 10 ans d’expérience et qui se prépare à reprendre le flambeau. Voilà donc 4 ans, que père et fils travaillent main dans la main. Créativité, complicité et esprit de famille, telles seront les armes redoutables de notre binôme père-fils dans la compétition !

Comme chaque semaine, elles vont être soumises à 4 épreuves chacune pour les départager : la boutique, le produit signature, le pain et enfin le défi de Norbert