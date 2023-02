La Meilleure Boulangerie de France, saison 10, en Béarn le 14 février

Pour les épreuves régionales de "la Meilleure boulangerie de France" en Nouvelle-Aquitaine Sud, 2 boulangeries béarnaises sont en lice dans cette compétition. C'est la semaine du 13 février que vont s'affronter les établissements sélectionnés du Béarn, des Landes, du Lot-et-Garonne et du Pays basque. Des 10 binômes de boulanger-pâtissier, un seul sera sélectionné en fin de semaine pour participer à la grande finale nationale où il représentera la Nouvelle-Aquitaine Sud.

Rendez-vous le mardi 14 février à 18h40 sur M6 pour le match opposant la boulangerie Jean-Baptiste Grangé de Pau et la Maison Chaudon à Artix. Ces 2 concurrents sont jugés par le jury de la saison 10 qui accueille Noëmie Honiat (chef pâtissière) auprès de Bruno Cormerais (MOF) et Norbert Tarayre (chef cuisinier).

Boulangerie Grangé (Pau)

La boulangerie Grangé se situe 12 rue Maréchal Foch en plein centre ville de Pau. A sa tête Jean-Baptiste qui est un adepte des concours : Olympiades des métiers en 2011, Meilleur Jeune Boulanger de France en 2020... et actuellement dans les épreuves du Meilleur Ouvrier de France. Il s'est associé avec Antoine, son chef pâtissier, pour former ce binôme concourant à la Meilleure Boulangerie de France.

L'équipe de la boulangerie Grangé de Pau - M6

Maison Chaudron (Artix)

Pour cet établissement artisien, c'est un binôme familial qui se lance dans la compétition. Anthony, le grand frère, boulanger pâtissier et gérant de l’établissement accompagné de Jimmy, le petit frère boulanger et co-gérant des lieux, Dans le quotidien de cette boulangerie, ils sont accompagnés par Lisa, la petite sœur, pâtissière, Ghislaine, la maman, à la vente et enfin Yasmina, femme d’Anthony, responsable de la boutique. Anthony et ses proches sont installés dans cette boulangerie à Artix, la Maison Chaudon , depuis 2018.

L'équipe de la Maison Chaudron à Artix - M6

4 épreuves pour ces 2 boulangeries béarnaises

Au programme de nos 2 binômes béarnais, 4 épreuves notées sur 10. L'équipe obtenant la plus haute moyenne remporte son billet pour la finale régionale qui, vendredi soir, désignera la boulangerie appelée à représenter la région Nouvelle-Aquitaine Sud lors de la finale nationale de La Meilleure Boulangerie de France.

la boutique

le produit signature

le pain

le défi de Norbert avec la réalisation d'une création en utilisant la fraise Marrigette

Les 3 premières épreuves sont réalisées dans la boulangerie et sont notées par Noëmie Honiat et Bruno Cormerais. Lors de la dernière épreuve le jury est complété par Norbert Tarayre.