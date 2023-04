La Meilleure Boulangerie de France, saison 10, en Bourgogne Franche-Comté du 17 au 21 avril

Place à la Bourgogne Franche-Comté pour cette seizième semaine de compétition dans l'émission de M6. 10 nouvelles boulangeries visitées du 17 au 21 avril par le jury de cette 10ème saison composée de Noëmie Honiat, Bruno Cormerais et Norbert Tarayre

ⓘ Publicité

Lundi 17 avril en Côte-d'Or

Le Fournil des Diablotins à Bagnot

Bienvenue chez Maud, une boulangère dingue de levain ! Cette divine idylle débute, il y a 5 ans, lorsque Maud, alors manager en insertion professionnelle à Pôle Emploi, commence à faire du pain, toute seule, chez elle. Et là, c’est le coup de foudre ! Maud décide de tout plaquer par amour pour le levain. Une fois la bête maitrisée, Maud n’a qu’une idée en tête : faire découvrir les bienfaits des produits fabriqués à partir de levain naturel ! Alors en 2022, elle décide avec Cyril, son mari, de transformer l’ancienne écurie de sa propre ferme, en une petite boulangerie pleine de charme !

La P'tite Chambertine à Gevrey-Chambertin

Lorrain d’origine, depuis 30 ans, Pierre est un pâtissier rigoureux qui se dévoue corps et âme à son métier ! À 23 ans, CAP et brevet de maitrise en poche, Pierre a passé 4 mois chez les Compagnons. Mais déçu par l’expérience, il décide de faire son Tour de France, tout seul, comme un grand ! Et en 2005, il arrive en Bourgogne et tombe sous le charme de cette jolie boulangerie typique de la région. Dans sa boutique sobre et impeccablement rangée, Pierre propose une petite gamme de produits élaborés avec soin et surtout rigueur ! Et bien que très exigeant, le patron ne bride jamais la créativité de ses équipes, dont celle de Maxime, son chef boulanger et binôme dans le concours

Mardi 18 avril dans le Doubs

La Maison Viennet à Villers-le-Lac

Bienvenue dans une institution villerière tenue par deux frères : Rémi et Simon, 6ème génération de boulanger-pâtissier ! En 1861, Jules leur arrière-arrière-arrière-grand-père ouvre sa première boulangerie dans la région. 100 ans plus tard, en 1960, Eugène leur grand père s’installe à Villers le Lac. Lui succède Jean Luc, leur papa, élu en 1994 Meilleur Ouvrier de France Boulanger ! Et depuis 2013, Rémi et Simon ont repris le flambeau et donc la boutique. Dans cet établissement chaleureux et atypique de 250 m2, 25 personnes travaillent sous la houlette de Rémi, côté pâtisserie, et de Simon, côté fournil pour offrir une gamme large et très variée, qui oscille entre tradition familiale et envie de modernité.

La Maison Fivel à Besançon

Fils de cuisinier, à 13 ans, le cœur déjà vaillant, Jonathan, Franc Comtois pur souche fait une promesse à son papa : croix d’ bois, croix d’ fer, un jour, il aura sa propre affaire ! Alors CAP boulanger et pâtissier à peine décrochés, à tout juste 22 ans, il se lance dans l’aventure tête baissée. En 2021, après avoir vendu leur première affaire, c’est à Besançon cette fois-ci, que le couple relève un nouveau défi dans une belle et spacieuse boutique, au charme ancien et aux produits gourmands ! Chaque jour, ils proposent à leurs clients toute la gamme offerte par l’ancien propriétaire à laquelle ils ont ajouté leurs propres nouveautés.

Mercredi 19 avril dans le Jura

Aux Délices des arts à Saint-Lothain

13 ans après leur première rencontre, Estelle et Laurent sont amoureux comme au premier jour. À l’époque, Estelle travaille dans la gestion et Laurent dans l’aéronautique. Très vite les tourtereaux partagent tout jusqu’à leur amour commun pour la pâtisserie ! Alors, en parallèle de leur activité, ils décident en 2016 de créer une biscuiterie chez eux pour fabriquer et vendre leurs propres gourmandises ! 4 ans plus tard, CAP pâtissier pour Estelle et CAP boulanger et pâtissier pour Laurent, décrochés, ils quittent leur atelier pour s’installer dans cette boulangerie, à deux pas de chez eux. Un lieu aussi petit que charmant, dans lequel, comme à leurs habitudes, nos tourtereaux se complètent parfaitement.

La Maison Pothieux à Lons-le-Saunier

Bienvenue dans la boulangerie de Clémentine et Étienne, des artisans 100% Jurassiens ! Depuis l’ouverture de leur boulangerie en 2020, Clémentine et Étienne défendent bec et ongles le bon goût jurassien ! Pourtant si Monsieur est natif de Lons le Saunier et a toujours voulu faire de la pâtisserie sa vie, Madame, originaire du Beaujolais et ancienne commerciale a découvert cet univers, il y a 4 ans, en rencontrant son compagnon, et depuis, elle s’est prise de passion ! Si Étienne se consacre à la fabrication des beaux et bons produits proposés derrière les larges vitrines, celle qui en parle le mieux, c’est sans hésiter Clémentine !

Jeudi 20 avril dans le Jura

La Boulangerie des deux Lacs à Clairvaux-les-Lacs

Morgane et Julien se sont rencontrés, il y a 13 ans au CFA. Elle était apprentie coiffeuse et lui, apprenti boulanger pâtissier. Aujourd’hui, mariés et heureux parents de deux enfants, ils sont propriétaires de cette jolie petite boulangerie accueillante et chaleureuse. Et ici, ne vous posez pas la question : tout est fait maison par le maître du lieu et sa seconde famille ! Parmi les apprentis fidèles au poste et à leurs patrons, on compte Julie, aujourd’hui pâtissière dans la maison ! C’est elle que le patron a choisie comme binôme pour cette aventure !

La Boulangerie Pâtisserie Thaurin à Lavans-lès-Saint-Claude

Fils de charcutier salaisonnier, Franck, son truc à lui, depuis tout petit, c’est la boulangerie comme son tonton ! C’est d’ailleurs chez lui qu’il passe son CAP Boulangerie et après un Brevet Professionnel, il décroche son premier boulot. Mais très vite, il est rattrapé par une affection orthopédique qui le fait terriblement souffrir et vient bouleverser tous ses projets… Et après des mois de convalescence, en 2016, il finit par passer son CAP Pâtisserie qu’il décroche haut la main, en six mois ! Et l’entreprise de la renaissance, c’est sa boulangerie créée de toute pièce en 2017 aux côtés de sa compagne !

Vendredi 21 avril en Saône-et-Loire

La Boulangerie Polisson à Cluny

Bienvenue chez Adèle et son compagnon Jérémy, un artisan qui ne tient pas en place ! Pâtissier chocolatier glacier de formation, ce Périgourdin d’origine a travaillé dans de nombreux restaurants à Dax, Strasbourg, Paris, Toulouse ! Mais en 2021, après avoir décrocher son CAP Boulanger, il décide enfin de se stabiliser en ouvrant sa propre boutique dans la région d’Adèle, sa compagne depuis 10 ans. Si notre infatigable artisan laisse sans cesse libre court à sa créativité et à son énergie débordante, il lui arrive, quand même, de se reposer sur Maxime, son chef boulanger.

La Boulangerie l'EpiSucré à Saint-Léger-sur-Dheune

Bienvenue dans la boulangerie de Marion et Jérémy, son compagnon, les Duettistes de la Boulange ! Pâtissier de formation, Jérémy s’est formé dans les plus prestigieuses maisons étoilées ! Mais en 2015, ce bourguignon pure souche décide de s’affranchir et d’ouvrir sa boulangerie rien qu’à lui ! 1 an, plus tard, il rencontre Marion et c’est l’amour fou ! Pendant que Marion bichonne la clientèle, Jérémy lui, fabrique en solitaire une petite gamme de grands classiques boulangers, mais aussi de délicieuses viennoiseries, son pêché mignon…

Comme chaque semaine, elles vont être soumises à 4 épreuves chacune pour les départager : la boutique, le produit signature, le pain et enfin le défi de Norbert