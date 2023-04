La Meilleure Boulangerie de France, saison 10, en Dordogne le 11 avril

Pendant la première semaine des vacances de Pâques, le concours culinaire de M6 "La Meilleure Boulangerie de France" a décidé de mettre la Dordogne à l'honneur. 2 établissements bien connus des périgourdins s'affrontent : la Maison Montaigne située à Périgueux et la boulangerie Au tour des Traditions, basée à Sanilhac. Le jury composé de Bruno Cormeray (MOF), Noémie Honiat (cheffe pâtissière) et Norbert Tarayre (ex-Top Chef), départage les 2 équipes autour de 4 épreuves.

Au Tour des Traditions (Sanilhac)

Formé chez les Compagnons, Benoît Maugey a installé son établissement en 2017 en plein cœur de l'espace Couture, la nouvelle zone commerciale de Sanilhac. Animée par une équipe de 8 personnes, la boulangerie Au tour des traditions propose un large choix de pains spéciaux, beaucoup de variétés anciennes (vendues au poids) mais aussi la baguette de tradition Française labellisée, la fameuse Bagatelle. Un savoir-faire que Benoît Maugey aime transmettre à ses apprentis. En 2022, Loris Libaud avait remporté la médaille d'or du concours du "meilleur apprenti de France" avant même l'obtention de son CAP. Pour cette compétition de La Meilleure Boulangerie de France, il s'est associé à son pâtissier Kévin.

Benoit Maugey et l'équipe de la boulangerie Au Tour des Traditions à Sanilhac - M6

La Maison Montaigne (Périgueux)

Après une expérience de 6 ans dans le secteur des cosmétiques, Émilie Kieffer se lance dans la pâtisserie. Après validation de son CAP, elle se perfectionne au côté d'un célèbre meilleur ouvrier de France et rejoint Marc-Antoine, son mari en 2018, dans une nouvelle aventure professionnelle en plein cœur de Périgueux. La Maison Montaigne , leur second établissement naît en 2021, en plein cœur de la place de l'ancien hôtel de ville. Émilie propose un large choix de pâtisseries maison à déguster chez soi ou dans leur salon de thé. Pour cette compétition, elle s'est associé à son pâtissier Enrique pour former le binôme représentant cette boulangerie périgourdine.

L'équipe de la maison Montaigne à Périgueux - M6

4 épreuves pour 1 seul gagnant

Au programme de nos 2 boulangeries périgourdines, 4 épreuves notées sur 10. L'équipe obtenant la plus haute moyenne remporte son billet pour la délibération régionale du jury, vendredi soir, qui désignera la boulangerie appelée à représenter la région Nouvelle-Aquitaine Nord lors de la finale nationale de La Meilleure Boulangerie de France.

la boutique

le produit signature

le pain

le défi de Norbert avec la réalisation d'une création en utilisant la confiture de melon au pineau

Les 3 premières épreuves sont réalisées dans la boulangerie et sont notées par Noëmie Honiat et Bruno Cormerais. Lors de la dernière épreuve, le jury est complété par Norbert Tarayre et les candidats présentent leur création dans le cadre de l'Abbaye de Trizay en Charente-Maritime.

Pour cette semaine en Nouvelle-Aquitaine Nord, les équipes périgourdines vont également être en compétition avec des boulangers de Charente-Maritime et 4 binômes de Gironde .