La Meilleure Boulangerie de France (M6), saison 10, est au Pays Basque du 13 au 17 février

Du lundi 13 au vendredi 17 février, les boulangers du Pays Basque sont à l’honneur sur M6 dans l’émission La meilleure boulangerie de France. Trois artisans et leurs boutiques sont en lice toute la semaine avec également des concurrents du Béarn, des Landes et du Lot-et-Garonne. Cette semaine de compétition va désigner le représentant de la Nouvelle-Aquitaine Sud pour la grande finale nationale. Pour cette 10ème saison, le jury est composé de Noëmie Honiat (chef pâtissière), Bruno Cormerais (MOF) et Norbert Tarayre (chef cuisinier).

Rendez-vous le 15 février à 18h40 sur M6 pour le match opposant la boulangerie "Les douceurs de Braou" de Biarritz à la boulangerie "Enka" de Saint-Jean-de-Luz.

Le 17 février, c'est au tour des angloys de "Aux enfants gâtés" qui affrontent une boulangerie landaise de Rivière-Saas-et-Gourby "Les artisans réunis".

Les douceurs de Braou / Enka, un duel 100% basque

Mercredi 15 février à 18h40, c'est un duel 100% basque qui est proposé aux téléspectateurs de M6. Le binôme Aurélien et Julien de la boulangerie des douceurs de Braou à Biarritz opposé à l'équipe Nicolas et Julien de la boulangerie luzienne Enka. Lors de cette rencontre, le défi lancé par Norbert Tarayre est de réaliser une création à base de confiture de raisins

Les douceurs de Braou (Anglet)

Aurélien est originaire du Maine et Loire, à 17 ans, il obtient son CAP cuisinier et devient saisonnier. 4 ans plus tard, il passe son CAP pâtissier avant d’obtenir presque dans la foulée celui de boulanger ! Largement de quoi faire pour ouvrir sa propre boulangerie ! D'ailleurs c'est le cas en 2021 avec Les Douceurs de Barou à Biarritz. Notre artisan polyvalent peut mettre ici en valeur toutes ses expériences professionnelles ! Bien qu’épaulé par une équipe de 4 personnes, Aurélien est sur tous les fronts, que ce soit au labo, au fournil et même à la vente ! Et force est de constater que les gourmandises proposées aux " Douceurs de Braou " sont toutes aussi polyvalentes que le patron qui les fabrique.

Les douceurs de Braou à Biarritz - M6

Enka (Saint-Jean-de-Luz)

Fils de boulanger, Nicolas, basque pur souche et fier de l’être, s’oriente au départ vers de la comptabilité. Mais l’appel du bon pain étant trop fort, il finit par passer à 24 ans son CAP Boulanger avant de s’envoler direction Sydney en Australie pour travailler dans une boulangerie très réputée. Mais au bout de deux ans, le mal du pays va venir frapper à la porte de notre expatrié basque. De retour dans son pays, notre artisan n’a alors qu’une seule idée en tête : ouvrir dans sa ville natale son propre établissement. Et c’est chose faite avec cette jolie boutique " Enka " ouverte il y a 9 ans. Un lieu chaleureux, où s’entremêlent tradition et modernité et où le patron a choisi de mettre l’accent sur une impressionnante gamme de snacking. Pour cette compétition, Nicolas peut compter sur les talents de Julien, un chef cuisinier en qui il a toute confiance.

La boulangerie Enka de Saint-Jean-de-Luz - M6

Aux enfants gâtés (Anglet)

3ème représentant basque à ce concours avec le binôme Florien et Alicia "Aux enfants gâtés" à Anglet. Le 17 février, ils affrontent l'équipe des artisans réunis, une boulangerie landaise installée à Rivière-Saas-et-Gourby.

Alicia et Florian forment un couple parfait à la ville comme à la boulangerie ! De l’humour, de l’amour et de la complémentarité, il y en a entre ce pâtissier-boulanger-chocolatier et cette ex-aspirante gendarme. Pourtant, c’est un autre type d’amour qui les a amenés à poser leur pétrin à Anglet, il y a 3 ans. Et quand Florian ne fait pas des backside dans l’eau, il surfe sur la vague de la gourmandise dans son labo ! En plus d’une jolie gamme traditionnelle de pâtisseries et produits boulangers, le chef propose " Aux enfants gâtés " de nombreux pains spéciaux ! Quant au snacking c’est Alicia qui s’en charge, tout comme la gestion de la boutique. Attention, derrière ce joli sourire, notre ancienne militaire mène ses troupes à la baguette !

La boulangerie "Aux enfants gâtés" d'Anglet - M6

4 épreuves pour les 3 boulangeries basques

C'est le principe de l'émission La meilleure boulangerie de France, les différents binômes en compétition sont confrontés à 4 épreuves notées sur 10 par le jury. C'est l'équipe obtenant la plus haute moyenne qui est qualifiée pour la délibération de fin de semaine où est désigné le représentant de la région Nouvelle-Aquitaine Sud pour la finale nationale.

la boutique

le produit signature

le pain

le défi de Norbert

La Maison Belzunce de Méharin dans la Meilleure Boulangerie de France

Les 3 premières épreuves de chaque match sont réalisées dans les 2 boulangeries candidates et sont notées par Noëmie Honiat et Bruno Cormerais. En fin d'émission, le jury est complété par Norbert Tarayre pour "le défi de Norbert". Durant toute la semaine de compétition cette dernière épreuve met également le Pays Basque à l'honneur. C'est en effet à la Maison Belzunce à Méharin que les candidats ont rendez-vous pour présenter et faire déguster leur création au jury. Lors de ce défi, ils doivent soit intégrer un aliment imposé dans une création soit réaliser une création accompagnant au mieux un plat régional.

