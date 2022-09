La mère Lapipe, figure du Mans et patronne du "Café du coin", est décédée

On ne la verra plus derrière le comptoir du "Café du coin", près de l'usine des tabacs au Mans : Jeannine Brunet, plus connue sous le nom de la "mère Lapipe", vient de mourir à l'âge de 80 ans, selon une information de nos confrères de Ouest-France dont France Bleu Maine a obtenu confirmation par ses proches. Cette figure locale au caractère bien trempé a fait l'objet de nombreux reportages, du fait de sa personnalité peu conventionnelle, à la tête d'un bistrot de quartier très atypique.

Un bistrot "interdit aux cons"

Le journaliste Pierrick Bourgault lui avait consacré un livre entier en 2020. Au micro de France Bleu Maine ce vendredi 2 septembre, il fait part de sa tristesse face à la disparition de la mère Lapipe. "Sous ses dehors un peu bourrus, c'était une personne d'une grande humanité et d'une grande tendresse", raconte Pierrick Bourgault. "On croisait tout le monde dans son café, des gens de tous horizons, qui pouvaient se rencontrer grâce à Jeannine.".

Ceux qui ont pu fréquenter l'établissement auront apprécié l'ambiance unique du lieu et surtout la gouaille de la patronne. Elle était connue, entre autres, pour être la plus grande fan en Sarthe de Johnny Hallyday, omniprésent dans la décoration du bistrot "interdit aux cons", selon l'autocollant apposé à l'entrée. "On ne peut pas vraiment dire qu'elle accueillait ses clients avec des politesses d'école hôtelière", s'amuse Pierrick Bourgault. "Mais une fois qu'on avait passé un premier contact un peu rugueux, on avait droit de cité.".