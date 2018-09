Côte-d'Or, France

Trente ans ! C'est le bel anniversaire qu'on a fêté ce dimanche pour une ruine qui est devenue aujourd'hui l'un des hauts lieux du tourisme de luxe en Côte-d'Or. Le Château de Gilly-les-Citeaux est passé du stade de patrimoine en péril entouré de friches à celui d'hôtel cinq étoiles. Vous pouvez découvrir son incroyable métamorphose dans une vidéo présentée ce dimanche 9 septembre à l'occasion d'une journée portes ouvertes...

Et parmi tous ceux qui ne voulaient pas manquer ce bel anniversaire, il y a quelqu'un de très célèbre, et dont la notoriété dépasse de loin nos frontières de la Côte-d'or, c'est notre Gaston l'Escargot.

Notez le Château de Gilly-les-Citeaux organisera une soirée flamenco le 13 octobre prochain, une autre belle occasion pour découvrir ce site exceptionnel, situé à quelques kilomètres du Clos de Vougeot, sur la route des grands crus de Bourgogne.

Le Clos de Vougeot se prépare pour les journées du patrimoine.

Les journées du patrimoine se dérouleront les samedi 15 et dimanche 16 septembre, ce sera l'occasion de découvrir l'histoire cistercienne du Clos de Vougeot et son importance dans le développement des Climats. Deux visites guidées vous seront proposées. Ainsi qu'un atelier artistique pour les enfants. Vous pourrez aussi en profiter pour découvrir la maison des Climats à Beaune ou le palais des Ducs et des Etats de Bourgogne à Dijon.

Des vendanges à l'ancienne

Il y a beaucoup de monde dans les vignes où on est toujours en pleine vendange actuellement. L'Agence France Presse a réalisé un reportage au domaine Pavelot, sur les hauteurs de Pernand Vergelesses. On découvre dans une vidéo postée sur le réseau twitter, "les vendangeurs en train de couper des grappes qui se changeront bientôt en Corton-Charlemagne, prestigieux grand cru blanc. Ces grappes, Ils les déposent dans des paniers en osier, comme autrefois. Et comme l'explique l'un des porteurs, Sébastien Nicolas, "On a un rapport à la matière, on entend que ça crisse, c'est pas de la caisse en plastique!" Ces paniers pèsent tout de même 35 à 40 kilos pleins". On en profite pour souhaiter un bon courage à tous ceux qui continuent de vendanger.