La montilienne Ilona quitte l'aventure de The Voice Kids

Montélimar, France

"C'est une super aventure et je suis heureuse de la partager avec vous." Ce seront les derniers mots d'Ilona sur TF1. Ce vendredi soir, les battles de The Voice Kids ont mis les candidats à l'épreuve. Ilona et ses deux camarades ont choisi d'interpréter Shape of you, d'Ed Sheeran. Les filles ont tout donné sur scène et ont même fait lever les membres du jury. Mais Patrick Fiori n'avait qu'une place pour trois. Et il n'a pas choisi Ilona.

"Ilona, tu es prête vocalement. Tu as le sourire, tu as la pêche. Je te trouve dans l'affection et dans le partage. C'est ce que j'ai aimé chez toi aujourd'hui." - Patrick Fiori

La montilienne de 14 ans repart donc pour de nouvelles aventures avec l'association Montélo Chante, à Montélimar. Sa prestation dans The Voice Kids est à revoir sur le site de l'émission.