La Moselle et les traditions de Noël à l'honneur dans "Ma France, l'hiver", ce jeudi 22 décembre

Ce jeudi 22 décembre, entre 13h et 14h, "Ma France, l'hiver" s'arrête en Moselle. L'occasion de découvrir, avec Johann Guérin, Ilan Malka, et nos invités, ces traditions lorraines qui font la magie de Noël et des fêtes, et qui se sont exportées bien au delà des frontières mosellanes.

L'incontournable des Noëls de Moselle

Parmi les incontournables en Moselle : la Route et le Sentier des Lanternes. Avec, Bernard Guirkinger, vice-président de Moselle Attractivité en charge du marketing territorial, et président du groupe SOS Seniors, nous reviendrons sur ces animations qui attirent chaque année de nombreux touristes du monde entier.

Des gourmandises et des légendes de Moselle

Tout au long de l'année, Anne Leick nous fait saliver sur son compte Instagram " Carnet de saveurs ". Sucrées ou salées, elle partagera avec nous les spécialités et recettes lorraines qui envahiront nos tables pendant les fêtes. Spritz, Saint-Nicolas et autres Bredele,.. il y'en aura pour tous les goûts !

Avec Daniel Dubourg, conteur, nous reviendrons sur les traditions de Noël en Moselle, et sur ces histoires et légendes qui font rêver les petits et les grands en cette période de fêtes.

La tradition des boules de Noël... une tradition mosellane

Et oui ! La boule de Noël est née en Moselle ! David Suck, président du Centre international d'art verrier de Meisenthal nous racontera cette histoire, et la naissance de cette tradition à Goetzenbrück, Une tradition perpétuée et renouvelée chaque année à Meisenthal.

Une idée de cadeau en circuit-court

Avec le confinement, les puzzles ont fait un retour en force ! C'est l'histoire d'Eric Lathière-Lavergne, Directeur Général d’Alize group.. Il nous présentera cette superbe initiative et idée cadeau en circuit-court : les puzzles de la Destination Moselle , et notamment du Sentier des lanternes, 100% faits en Moselle, à Behren-les-Forbach. Une belle histoire de relocalisation post-Covid à découvrir ce jeudi entre 13h et 14h sur France Bleu.

Un reportage à 80 mètres de haut

Pour cette émission, Johann Guérin a aussi donné de sa personne... Il vous proposera un reportage depuis un lieu insolite qui fait rêver petits et grands depuis quelques jours à Metz.

"Ma France, l'hiver" en direct de Metz, ce jeudi 22 décembre de 13h à 14h avec Johann Guérin et Ilan Malka. En partenariat avec Moselle Attractivité .