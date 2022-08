La nîmoise Georgiana Viou jury de Masterchef sur France 2

Enfilez vos tabliers et préparez vos papilles, MasterChef est de retour ! MasterChef, le plus célèbre concours de cuisine amateur dans le monde, revient ce mardi soir, sur France 2. 18 candidats, 9 hommes, 9 femmes, graphiste, architecte d'intérieur, comédienne ou encore vendeur automobile, bien décidés à décrocher le titre de meilleur cuisinier amateur de France. Dans le jury, la Nîmoise Georgiana Viou, c'est la cheffe du restaurant Rouge au sein du Margaret - Hôtel Chouleur à Nîmes.

À 45 ans, cette autodicate s'est faite une place au soleil en quelques années. Une belle histoire puisqu'il y a 12 ans Georgiana Viou avait participé à l'émission comme candidate. Elle avait été finaliste de la première saison de Masterchef.

Georgiana Viou espère ainsi, par son expérience, distiller quelques conseils précieux aux candidats : "Il faut déjà qu'ils prennent du plaisir, oublient d'entrée de jeu toutes les caméras, parce qu'en fait quand on est dans son canapé à la maison on n'imagine pas toutes les personnes qu'il y a sur le plateau, et c'est assez impressionnant quand on n'a pas l'habitude."

"Il y a des bons, des candidats motivés. Je suis épatée par la qualité, par le niveau" Georgiana Viou

La première émission est diffusée ce mardi soir à partir de 21h10 sur France 2.

"Dans nos brigades parfois, parce qu'on est entre professionnels, on peut être un peu plus directif, un peu plus sec. L'idée, là avec les amateurs, c'est de garder une forme d'empathie. Ils attendent qu'on soit objectif avec eux" Georgiana Viou

Le vainqueur remportera la somme exceptionnelle de 100 000 €.

Verdict dans 8 semaines.

Giorgiana Viou - Denis Allégrini - Rouge à Nîmes et Thierry Garcia © Radio France - Julien FBGL