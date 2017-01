VIDÉO - La Nordiste Iris Mittenaere sacrée Miss Univers

Impossible n'est pas nordiste ! Iris Mittenaere l'a démontré en devenant cette nuit Miss Univers. La nordiste de 24 ans, étudiante en chirurgie dentaire, Miss France 2016 a été sacrée plus belle femme de l'Univers. La France n'avait plus eu de Miss Univers depuis 1953.

Énorme, magique, époustouflant, grandiose, sublime.... Iris Mittenaere a réussi l'impossible. Elle a été sacrée dans la nuit de dimanche à lundi Miss Univers. Que de chemin parcouru pour celle qui fut d'abord miss Nord-Pas de Calais, puis miss France 2016, et enfin Miss Univers.

Avec le décalage horaire, l'élection ayant eu lieu aux Philippines, le sacre a eu lieu vers 4 heures du matin heure française: on voit Iris Mittenaere mettre ses deux mains sur sa bouche, elle n'y croit pas, on lui passe l'écharpe, on lui donne des fleurs, mais elle a l'air complètement perdue! Puis, elle se reprend, redevient impériale quand la couronne lui est posée sur la tête.

Grande favorite

Depuis quelques jours, on parlait d'elle comme l'une des favorites, sur les réseaux sociaux, elle avait la cote, mais la concurrence était rude, elles étaient 86 en lice, et on sait que le concours de Miss Univers sacre habituellement des jeunes femmes très sophistiquées.

Iris, qu'on avait jointe à Manille juste avant, nous avait confié qu'elle y était allée à fond. Plus de volume dans les cheveux, plus de maquillage, etc... et ça a marché. Elle a passé toutes les étapes, jusqu'à être parmi les trois finalistes avec Miss Haïti et Miss Colombie. Son défilé en tenue du Moulin Rouge a beaucoup impressionné, de même que son sans faute dans les questions d'actualité. Et son humour aussi, puisque sur la scène, elle a même dit que son boeuf bourguignon était le meilleur de France.

Iris sur un petit nuage

Toute l'équipe de Miss France est sur son petit nuage! Quand nous avons demandé à interviewer Iris, on nous a gentiment répondu qu'il fallait attendre "deux à trois mois"! Iris va décoller mardi pour New York. Autant dire qu'on n'est pas prêt de la revoir à Lille, et la faculté dentaire non plus! Elle avait dit que si elle devenait Miss Univers, elle mettrait entre parenthèse ses études de dentiste encore pendant un an.