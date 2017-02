La Nouvelle-Aquitaine veut lancer une nouvelle télévision régionale publique

Le conseil régional va lancer un appel à candidature pour un "Service public télévisuel régional". L'élu en charge du dossier, Mathieu Hazouard, se dit persuadé qu'il y a une demande à satisfaire, malgré l'échec par exemple de Télim TV en Limousin. Il était l'invité de France Bleu Limousin ce jeudi.

La Nouvelle-Aquitaine veut lancer une télévision régionale publique et lance un appel à candidatures. Mathieu Hazouard, conseiller régional chargé de ce dossier, était l'invité de France Bleu Limousin ce jeudi à 8h20.

"Il y aura une totale liberté éditoriale

L'objectif est d'aider à la diffusion de programmes mettant en avant un certain nombre de compétences de la région. Et de soutenir la production audiovisuelle et cinématographique sur le territoire. Voilà ce qu'explique Mathieu Hazouard. Pour autant, il garantit la totale liberté de cette nouvelle chaîne : "il y a un cadre réglementaire, des critères sur le mode de diffusion, la qualité des programmes, mais dans une indépendance éditoriale totale".

"Je suis convaincu qu'il y a un potentiel

On peut toutefois se demander s'il y a une véritable attente de la population, sachant qu'il y a quelques mois, Télim TV en Limousin a été placée en liquidation judiciaire. Là-dessus, Mathieu Hazouard se veut rassurant : "Il faut se demander pourquoi ça n'a pas marché. Il y a peut-être un modèle économique à retravailler ou le mode de diffusion, car les frais de fonctionnement peuvent vite être importants. Mais je ne crois pas que le potentiel soit faible. Je le constate avec la multitude de web-tv qui se développent".

