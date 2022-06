La nouvelle éco - L'entreprise Julien Viard Production Audiovisuelle de Saint Apollinaire choisie par TF1

Si vous regardez l'émission "Proprio à tous prix" sur TMC, vous le ne verrez pas mais vous verrez ses images! Le producteur audiovisuel Julien Viard de Saint Apollinaire vient d'être choisi par TF1 pour le tournage de cette émission à Saulieu. Une belle surprise et une belle expérience pour cet auto-entrepreneur qui en espère des retombées pour développer son activité. Julien Viard cumule actuellement deux emplois et compte se consacrer à 100% à son activité dans l'audiovisuel à compter de 2023. Entretien.

Julien Viard, producteur audiovisuel à Saint Apollinaire Copier

Julien Viard producteur audiovisuel à Saint Apollinaire © Radio France - Christophe Tourné

Quand seront diffusées vos images dans "Proprio à tous prix ?

Je ne le sais pas encore précisément. A la mi-juin ou fin juin ? Je vais sûrement recevoir un mail pour me prévenir de la date de diffusion et je serai le premier devant la télé, je pense.

C'est long ce genre de tournage ?

Oui. On avait rendez vous à 8 h à Saulieu et à la fin de tournage, il était 20 h 30 / 21 h.

C'est une grande fierté pour vous d'avoir été choisi par un grand groupe comme TF1?

Oui. Je ne m'y attendais pas du tout. Ils ont trouvé ma fiche sur un site internet et ils étaient plutôt intéressés par mon profil. Du coup, ils ont sauté sur l'occasion et j'ai sauté sur l'occasion moi aussi.

On parle de TF1, mais France Bleu Bourgogne est aussi diffusée sur France 3. Pas de commande de France 3 ?

Non, mais par contre, s'ils m'appellent, pourquoi pas ?

Vous réalisez aussi des films d'entreprise, des clips. Qu'est ce que vous proposez exactement ?

C'est tout ce qui touche à l'institutionnel en fait. Je réalise des vidéos de produits, des présentations d'entreprises mais je travaille également pour des particuliers quand ils veulent des vidéos de mariages, des clips, mon panel est vraiment très large. Dans le domaine audiovisuel, je travaille également pour "La Banane de Dijon" où je filme des spectacles. En ce moment, c'est le plateau du Rire où ils présentent plusieurs humoristes. Et je viens les jeudi filmer leurs spectacles qui dure 2 h.

Julien Viard fait aussi de la captation de spectacle - Julien Viard Production Audiovisuelle

Depuis combien de temps avez vous lancé cette entreprise de production audiovisuelle ?

Je me suis lancé à mon compte en 2017, sous le statut d'auto entreprise, mais pour l'instant, j'ai toujours un travail à côté. Mon objectif, c'est de me consacrer à plein temps dans mon activité à partir de 2023 et j'espère que je vais pouvoir y arriver. Je n'attends que ça, des appels de clients comme TF1 ou France 3.

Ça booste les recettes ce genre de commandes ?

Oui, mais ça booste surtout le fait de se faire connaître auprès des gens. Un jour, si TF1 revient, je sais que je serai dans leur liste d'appels et du coup, ça, c'est un gros plus.

Pour vivre correctement, il vous faudrait atteindre quel chiffre d'affaires ?

Pour me sortir un salaire correct et mettre de l'argent de côté pour les investissements, il faut atteindre à peu près 30.000 € de chiffre d'affaires par an.

Vous proposez aussi la numérisation de vieilles cassettes VHS ?

Oui, pour les particuliers qui souhaitent retrouver un peu des images d'antan. La numérisation de cassettes, donc tout ce qui est VHS, les petites cassettes, mais également les bobines de Super 8. J'en suis déjà à plus de 200 heures de numérisation. Et les gens sont toujours super contents du résultat. Retrouver des vieilles images d'antan comme ça, pour eux, c'est un bonheur.

Vous avez d'autres commandes en vue ?

Je viens de signer un contrat avec Vingeanne Transports pour un suivi de chantier sur un an. Ils vont construire un bâtiment. On va poser une caméra de chantier qui, sur un an, va filmer en "time lapse", non-stop et ensuite réaliser un montage vidéo sur cette construction en accéléré, avec plusieurs interventions en tournage pour avoir un peu plus en profondeur sur les plans de construction. C'est un beau projet !

La présentation du court métrage au cinéma "L'Olympia" à Dijon - Julien Viard Production Audiovisuelle

Julien Viard tenté aussi par le grand écran

Les projets de Julien Viard sont encore plus vastes qu'il n'y paraît, et voir ses productions sur un grand écran au cinéma est un rêve, déjà devenu en partie réalité. Il a même commencé un peu à mettre un pied dans ce domaine. "Avec mon frère, on a réalisé un moyen métrage de 30 minutes qui parle de son livre. Ce sont des chroniques après une guerre nucléaire. Quand on l'a présenté à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce court métrage, c'était sur grand écran, au cinéma "l'Olympia" de Dijon avec beaucoup d'émotion. C'est un gros projet que j'aimerais bien réaliser. On envisage de faire un peu le tour des festivals de France de courts métrages pour essayer d'avoir des prix et puis aussi surtout de le faire connaître. Et après? Il sera disponible sur YouTube, mais pour l'instant, pas encore." explique le jeune producteur audiovisuel.