La nouvelle éco : L'Est Républicain, Vosges Matin et le Républicain Lorrain passent à la couleur !

A partir du 23 juin pour Vosges Matin et le Républicain Lorrain, et à partir du 1er juillet pour l'Est Républicain, les photos d'illustration seront en couleur dans les colonnes de ces trois journaux. Cela a été rendu possible grâce à la création d'une nouvelle rotative à Houdemont, au Sud de Nancy.