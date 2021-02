La nouvelle éco : le journal le Parisien lance un nouveau cahier d'information locale

À partir de ce lundi, les lecteurs du Parisien vont pouvoir découvrir un nouveau cahier dans leur journal : le "Grand Parisien". 12 pages pour traiter l'essentiel de l'actualité en Île-de-France et dans l'Oise.

Un nouveau regard sur l'information locale. Le journal le Parisien sort ce lundi son nouveau format, qui remplace les anciennes éditions départementales, le "Grand Parisien". Pour Jean-Michel Salvator, directeur des rédactions du Parisien et d'Aujourd'hui en France ce changement s'imposait : "On le voit bien avec des événements attendus comme les Jeux Olympiques en 2024 ou les travaux en cours de tramway et de super métro. La dimension de l'Ile-de-France rétrécit avec l'amélioration des moyens de transports."

Ce cahier qui condense en 12 pages toute l'actualité de la région doit permettre aux lecteurs d'avoir une vision plus globale sur ce qu'il se passe en Île-de-France. Mais la différence n'est évidemment pas que sur la forme, elle implique aussi des changements majeurs sur le traitement de l'information :

La grande différence, c'est qu'il y aura moins de papiers courts et plus de reportages longs, d'enquêtes et de sujets fouillés

Pour le directeur de la rédaction, ces articles courts ont toute la place sur les plateformes digitales du média. Mais quand il s'agit de journal papier, les lecteurs sont plus exigeants et ont, selon lui, envie de "valeur ajouté". Il précise : "Et c'est ce que nous allons leur proposer !"

Les fidèles du quotidien francilien retrouveront des dossiers sur des thématiques précises, des belles histoires, des faits-divers, des enquêtes transversales sur les changements du Grand Paris mais aussi des rubriques régulières sur des sujets concrets comme les transports, l'immobilier et les loisirs.