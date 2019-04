La nouvelle Miss Pays de Belfort-Montbéliard a été élue

Océane Fatur, entourée de Miss Pays Belfort Montbéliard 2018 et de Miss Franche-Comté 2018.

Sochaux, France

L'aire urbaine a une nouvelle reine de beauté. Océane Fatur vient d'être élue Miss Pays de Belfort Montbéliard. À 18 ans, cette habitante de Désandans dans le Doubs, a été couronnée au musée de l'aventure Peugeot à Sochaux ce samedi devant plus de 250 spectateurs.

"J'ai passé une soirée merveilleuse, je ne me rend pas encore vraiment compte de mon sacre"

La jeune femme entre donc en lice pour le concours miss Franche-Comté le 20 octobre prochain puis Miss France 2020.

Un rêve qu'elle peut désormais presque toucher du doigt. "Aujourd'hui je me dis que ce n'est pas possible que j'arrive jusque-là. Mais en tout cas je vais tout faire pour y arriver. C'est plus qu'un rêve pour moi. C'est une expérience qui doit être magique. Rien que d'en parler, j'ai des étoiles dans les yeux ! ", déclare Océane, ravie.