La nouvelle prodige de la mode, la Corrézienne Marine Serre, rend hommage à Karl Lagerfeld

Corrèze, France

Karl Lagerfeld, star planétaire de la haute couture qui a relancé la maison Chanel, créateur flamboyant au look unique et aux défilés spectaculaires, est mort à 85 ans. C'est Virginie Viard, directrice du studio de création mode de Chanel et la plus proche collaboratrice de Lagerfeld depuis plus de 30 ans, qu'il appelait son "bras droit et bras gauche à la fois", qui va lui succéder à la création des collections.

Contactée par France Bleu Limousin, la Corrézienne Marine Serre, qui avait reçu des mains de Karl Lagerfeld un prix de la création en 2017, salue un immense artisan et artiste : "c'est un exemple pour nous tous. Un personnage entraînant. D'avoir tenu le coup aussi longtemps dans ce milieu-là, c'est une prouesse. Et surtout l'avoir fait avec humour et légèreté et passion jusqu'au bout. C'est un homme qui a changé beaucoup de choses, plus que le temps d'une seule génération. Quand je l'avais croisé, il m'avait dit, juste avant que je ne gagne le prix, 'je sais Marine que c'est toi mais ne le dis à personne'".

Marine Serre présentera la semaine prochaine, à Paris, sa nouvelle collection lors d'un défilé.

Une multitude d'hommages a été rendu à Karl Lagerfeld. Remarquons notamment celui-ci : ""Karl était vraiment pour moi la définition même d'un créateur contemporain, il a été contemporain toute sa vie. Il avait cette notion, plus que de la mode, du style, qui fait qu'il est en quelque sorte immortel", a réagi Jean-Charles de Castelbajac. L'actuel directeur artistique chez Benetton a passé une partie de son enfance dans le Limousin.

