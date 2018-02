Nantes, France

Les deux premiers épisodes de Prof T sont diffusés jeudi soir à 21h sur TF1, il s'agit de la nouvelle série policière de la chaîne tournée en grande partie en région Pays de la Loire et notamment à Nantes entre mai et août 2016. L'histoire est celle de Julien Tardieu, professeur de criminologie, un gars antisocial mais brillant, qui va croiser une de ses anciennes étudiantes devenue flic.

Plusieurs lieux de tournage à Nantes

L'intrigue se déroule entre Paris et Nantes, elle est déclinée en six épisodes de 52 minutes et compte parmi les acteurs Zoé Félix et Mathieu Bisson. Le tournage s'est déroulé dans les rues et les commerces de Nantes, dans les amphithéâtres et à la bibliothèque de la faculté de droit ou encore sur le toit de l'école nationale d'architecture en bord de Loire. L'équipe a également posé ses caméras à Bouin en Vendée.

Selon le Bureau d'accueil des tournages en Pays de la Loire, quelques 330 comédiens locaux ont été sollicités pour participer à cette série.