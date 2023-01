La nouvelle série quotidienne de France TV tournée en Bretagne

La Région Bretagne et Vitré Communauté dévoilent ce jeudi la prochaine série quotidienne que France télévisions va tourner. En Bretagne, dans la région de Vitré. La série sera tournée dans l'ancien lycée du groupe Saint-Exupéry aux Hairies à Étrelle s, au sud de Vitré, car l'action de la cette série se déroule dans un lycée agricole et visera un jeune public. L’objectif est de mettre en lumière un territoire rural, le monde agricole et ses enjeux.

200 épisodes dès la rentrée

Deux saisons sont déjà validées. La première sera tournée à partir du printemps, pour une diffusion à la rentrée 2023. Elle comptera 200 épisodes quotidiens de 7 minutes et 1 format hebdomadaire de 35 mn et nécessitera 160 jours de tournage.

C’est donc un projet inédit que France.tv studio, filiale de production du groupe France télévisions, et Black Sheep Films vont mener en Bretagne, avec l’aide de la Région Bretagne et de Vitré Communauté, qui se réjouissent d’accueillir ce tournage et d’y participer, au-delà de retombées économiques.