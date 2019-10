La nouvelle vie d'Alison Salapic, la nouvelle miss Limousin 2019

Alison Salapic sera ce dimanche aux côtés des agricultrices de Saint-Vaury qui se mobilisent pour la lutte contre le cancer du sein. La jeune fille, élue miss Limousin 2019, est infirmière et cette cause lui tient à cœur. Elle était ce vendredi matin l'invitée de France Bleu Creuse

Guéret, France

La vie d'Alison Salapic a changé depuis le 4 octobre au soir, depuis que cette Creusoise de 22 ans a été élue miss Limousin 2019. Être miss, c'était un rêve d'enfant pour la jeune femme. "Depuis que je suis toute petite, ça me trottait dans la tête" nous a-t-elle confié ce matin sur France Bleu Creuse.

Alison salapic est infirmière au Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle de Noth. Pour assurer ses nouvelles obligations, elle a du demander à son employeur des disponibilités. "Le lendemain de mon élection, quand j'ai fait la distribution des médicaments aux patients, j'ai cru que je ne finirai jamais le tour", confie-t-elle, en souriant. Les patients lui ont posé plein de questions, ses collègues ont voulu faire des photos avec elle.

On me reconnait dans la rue - Alison Salapic

La popularité de la jeune Creusoise ne se limite pas à son département. "L'autre jour à Limoges, on m'a arrêté dans la rue, raconte Alison. On est venu me dire : mais tu es miss Limousin, on peut faire une photo avec toi" ? "Allons-y" leur a t-elle répondu avec un large sourire.