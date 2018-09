Yonne, France

Coline Touret n'en revient toujours pas. Cette jeune femme de 19 ans a été coiffée dimanche soir, de la couronne de Miss Bourgogne. Une première, pour une Icaunaise, depuis 14 ans, depuis l'élection d'Angélique Viero en 2004 et depuis celle d'Aurélie Bonin en 2002.

Plus de 24 heures après son sacre, l'Auxerroise n'en revient toujours pas : "Je ne réalise pas du tout, pour le moment, mais il faut que je m'y fasse, il faut que j'arrive à me dire que oui, je suis bien Miss Bourgogne 2018" dit-elle en riant.

"Miss France : je pense miser sur le naturel !" - Coline Touret Copier

Mais les choses vont très vites devenir concrètes : "tous mes réseaux sociaux sont surchargés, mon téléphone n’arrête pas de sonner, j’ai des messages en permanence. Et puis je commence à avoir des dates, des événements auxquels il faut que j’assiste. La semaine prochaine, je serai à Paris avec nos partenaires de Bourgogne. J'ai aussi des foires, à Autun et à Dijon... et des défilés", ajoute la belle brune.

Mon téléphone n'arrête pas de sonner

L'étudiante se destine à une carrière d'ingénieure en environnement. Elle est en deuxième année de DUT de Biologie - option "sciences de l'environnement" à Cergy Pontoise, en région parisienne, et va jongler entre ses cours et ses obligations de Miss.

La jeune femme a été élue dimanche soir en Côte d'Or. © Maxppp - Philippe BRUCHOT

Et puis il faudra se lancer bientôt dans la préparation du concours Miss France, qui aura lieu à la mi-décembre à Lille. Coline va y aller avec détermination mais sans pression inutile : "Je pense miser sur le naturel. Pour l’élection de Miss Bourgogne cela a payé donc je vais faire pareil pour Miss France. Je vais rester moi-même. Mais bien évidemment, il faut faire du sport, il ne faut pas arriver non plus comme si on était en vacances ! On a un objectif à la fin : celui d'être la meilleure sur scène. Il faut se donner à fond. Et avant l'élection, il faut s'y préparer".

Elle est gaie, c'est une meneuse, elle ne se prend pas le chou - Yves Roger (Comité Miss Bourgogne)

Et Coline à toutes ses chances de remporter la prestigieuse écharpe, selon Yves Roger, vice-président du comité Miss Bourgogne : "Elle fait partie des sept Miss choisies par le public dimanche soir. Et lorsque les 13 personnes du jury se sont réunies à huis-clos pour désigner la gagnante, à la fin du tour de table, c’est le nom de Coline qui est ressorti", explique-t-il. "Le jury a été séduit par sa gaieté, c'est une meneuse, elle ne se prend pas le chou et c’est ce qui plait".

"Elle ne se prend pas le chou et c'est ce qui plait" - Yves Roger, comité Miss Bourgogne Copier

Le concours Miss France aura lieu le 15 décembre en direct du Zénith de Lille, et la Bourguignonne aura des qualités à mettre en avant, selon lui : "avec l'état d'esprit qu'elle a, elle peut faire quelque chose de très joli à Miss France, ça peut plaire ! Coline peut tout à fait être dans les 12 finalistes. Après, une fois qu'elle est dans les 12, on n'a plus la main et elle non plus. C'est le jury, c'est le public qui vote. Mais sa façon de faire peut faire un malheur à l'écran", ajoute Yves Roger, enthousiaste.

Coline espère donc entrer dans le cercle très fermé des Miss Bourgogne devenues Miss France. Un club qui ne compte que deux noms : Sonia Rolland (en 2000) et Marine Lorphelin (en 2013).

La nouvelle vie de Coline Touret - Le reportage de Delphine Martin Copier