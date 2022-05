Régine, la "Reine de la nuit", est morte ce dimanche à l'âge de 92 ans. Cette disparition de la chanteuse populaire et femme d'affaires provoque de nombreuses réactions d'artistes et de politiques. "La Nuit est orpheline" écrit notamment Line Renaud, sur Twitter.

"La Nuit est orpheline", "plus qu'un prénom : une reine", les réactions après la mort de Régine

"La Nuit est orpheline", "plus qu'un prénom : une reine" : les réactions d'artistes et de politiques s'enchaînent ce dimanche 1er mai, à l'annonce de la mort de Régine, à l'âge de 92 ans. Connue du public pour des chansons comme "La grande Zoa", "Les p'tits papiers" ou encore "Patchouli Chinchilla", elle était également "la Reine des nuits parisiennes".

"La Nuit est orpheline, elle a perdu sa Reine", écrit Line Renaud sur son compte Twitter. La chanteuse et actrice se rappelle notamment que que leurs "chemins se sont croises mille fois" et "adresse toutes [ses] condoléances à sa famille et à ses proches".

Jean Castex, salue quant à lui "plus qu'un prénom : une reine". Le Premier ministre rappelle que Régine était "Six lettres sur un néon, une voix, quelques notes de musique fredonnées sur toutes les lèvres et puis la nuit". Infatigable fêtarde, Régine assurait effectivement que "le temps passé à dormir est du temps perdu".

D'abord "Reine des nuits parisiennes", Régine avait ouvert en 1956 sa première discothèque "Chez Régine", près des Champs-Elysées, dans le quartier latin. Suit ensuite l'ouverture à Montparnasse du "New Jimmy's". "Elle aimait Paris, elle aimait la nuit", écrit Anne Hidalgo, saluant une femme qui "a fait vibrer sa ville comme personne".

De la capitale à l'international, Régine ouvre ensuite plus d'une vingtaine d'établissements : à Paris, à New York et même à Rio de Janeiro. Son prénom devient ainsi "l'emblème des nuits folles". Régine fait finalement ses adieux au monde de la nuit en 2003, lors du 30e anniversaire de son club parisien.