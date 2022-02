La pâtissière nîmoise Léa Chiari sur TF1 samedi midi

A deux pas des Jardins de la Fontaine, son atelier est devenu un lieu incontournables des gourmands et des gourmets à Nîmes, avenue Franklin Roosevelt. Depuis son installation en septembre dernier, Léa Chiari connaît une ascension fulgurante, et sa notoriété ne cesse de grandir. Elle travaillait dans la banque, et cette première page professionnelle a duré sept ans. Elle s'est reconvertie et c'est un succès total. La pâtissière de 35 ans, formée chez Ducasse à Paris, est à l'honneur sur TF1 ce samedi.

Rendez-vous dans le reportage de 13h40.