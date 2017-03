La périgourdine Audrey Joumas continue l'aventure "The Voice"

Elle vient de passer le cap des sélections à l'aveugle en interprétant "I just can't get enough" de Depeche Mode. La chanteuse de 32 ans a totalement séduit le jury, et Zazie en particulier.

Audrey a fait bonne impression samedi soir sur le plateau de TF1. La périgourdine de 32 ans s'est qualifiée lors des auditions à l'aveugle. Elle poursuit l'aventure avec sa coach Zazie.

Une reprise de Depeche Mode

La jeune femme, chanteuse dans son groupe "Audrey et les faces B", avait choisi de reprendre une chanson de Depeche Mode, "I just can't get enough", en la réinterprétant totalement.

Et ça a plu. Dès les premières notes, très entraînantes de la chanson, Zazie a lâché un "que c'est drôle !" Il ne lui a pas fallu dix secondes pour se retourner et applaudir Audrey.

Zazie a été la première à se retourner sur Audrey. - Capture d'écran MyTF1

En fait, les quatre membres du jury - Zazie, Matt Pokora, Mika et Florent Pagny - se sont retournés, tous très impressionnés par la voix de la jeune femme.

Une prestation commentée

"Je ne m'attendais pas à ce que vous vous retourniez tous les quatre...", a dit Audrey à la fin de sa prestation. "Donc c'est la merde..." La chanteuse a finalement choisi l'équipe de Zazie.

Mais elle a séduit au-delà du plateau de The Voice. Derrière leurs écrans, de nombreux twittos ont commenté sa performance.

#Audrey Je pense que c'est la personne qu'on voudrais tous avoir dans notre entourage ! Gros coup de coeur, du talent, un bonheur pure. — Fleu 🌹 (@fleur17700) March 4, 2017

Même la chanteuse Maurane a salué son interprétation et sa voix.

Originaire de Dordogne, Audrey vit et travaille aujourd'hui à Poitiers en tant qu'éducatrice pour enfants. Elle a été repérée par la production de l'émission, alors qu'elle se produisait sur des scènes partout en France avec son groupe.

