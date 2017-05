La Périgourdine Audrey Joumas poursuit l'aventure "The Voice"

La Périgourdine Audrey Joumas participait ce samedi soir à la première émission en direct de "The Voice" sur TF1. Elle a été sauvée par le public et poursuit donc l'aventure.

Nouvelle épreuve du feu pour Audrey Joumas dans "The Voice", le télé-crochet de TF1. Après avoir passé les épreuves des auditions à l'aveugle, les battles et l'épreuve ultime, ce samedi 20 mai elle participait à la première édition en direct.

Nouvelle étape la semaine prochaine

La Poitevine, qui a grandi en Périgord, avait choisi la chanson "Shoop shoop song" de Betty Everett. Une nouvelle fois elle a su imposer son univers et séduire son coach, Mika. Quelques minutes plus tard elle, le public de TF1 a choisi de la sélectionner pour la prochaine émission en direct, aux côtés de Vincent Vinel, un des phénomènes de cette édition. Très remarquée, la prestation d'Audrey a été largement commentée sur les réseaux sociaux. La semaine prochaine, Audrey Joumas remettra sa place en jeu et se soumettra une nouvelle fois aux votes des téléspectateurs.