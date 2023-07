La Périgourdine Pascale de la Tour du Pin recrutée par Cyril Hanouna sur C8

Pascale de la Tour du Pin rejoint le groupe Canal+. Après une quinzaine d'années passées sur les chaines d'infos en continu BFMTV et LCI, la Périgourdine a été recrutée par l'animateur et producteur Cyril Hanouna. La journaliste sera autour de la table de la célèbre émission "Touche pas à mon poste", en tant que chroniqueuse. Quand le mastodonte du PAF sera absent, Pascale de la Tour du Pin sera chargée d'animer l'émission. Elle sera aux côtés de Ségolène Royal. L'ancienne candidate à l'élection présidentielle devient éditorialiste sur C8.

Dans un communiqué envoyé par sa nouvelle chaine, Pascale de la Tour du Pin explique son choix :"Après 15 ans en radio et en télévision dans l'info en continu, j'avais envie d'un nouveau défi. Je suis très enthousiaste de relever ce nouveau challenge au sein de la famille H20 (la boîte de production de Cyril Hanouna) et avec la chaîne C8 qui a montré ces dernières années une dynamique et une créativité sans égale."

Rédactrice en chef et animatrice d'une nouvelle émission

En plus du Talk-Show de divertissement, Pascale de la Tour du Pin présentera à la rentrée une nouvelle émission, dont le contenu exact n'a pas encore été dévoilé. Elle en sera également la rédactrice en chef.

Dans ce même communiqué envoyé par C8, la Périgourdine, passée par Radio France Périgord indique : "J'aurai à cœur de conserver mon exigence journalistique pour la mettre au service de programmes variés mêlant information et divertissement." Ces derniers mois, l'émission de Cyril Hanouna été sanctionnée à plusieurs reprises par l'ARCOM, le gendarme de la télévision. La dernière condamnation remonte à quelques jours. Le 26 juillet dernier, le régulateur de l'audiovisuel a infligé une amende 500.00 euros pour une séquence diffusée dans TPMP durant laquelle un invité avait notamment évoqué la consommation d'une prétendue drogue à base de sang d'enfant par des personnalités, au moment de l'affaire Pierre Palmade.