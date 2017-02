La Playlist France Bleu Bourgogne

Chaque semaine, France Bleu Bourgogne vous offre des nouveautés musicales à déguster toute la journée sur votre radio préférée. Découvrez la playlist de la semaine en vidéos.

Trois nouveautés, trois chansons que vous écoutez sur France Bleu Bourgogne dès ce vendredi 24 février.

Frero Delavega, "A l'équilibre"

Vous le savez peut-être mais les 2 frères ont décidé de clore le dossier Frero Delavega. Dans quelques mois, ils arrêteront de chanter ensemble. Alors, ils ont décidé de chanter une dernière fois ... pour leurs fans !

Sting, "One fine day"

Dans cette chanson, tirée de son album "57th & 9th" il nous invite à être « plus sage », à « faire quelque chose rapidement » si nous ne voulons pas « mourir ».

M.Pokora, "Alexandrie, Alexandra"

Septième album studio pour "My Way". Disque de reprises des plus grandes chansons de Claude François. Après "Comme d'habitude" et "Cette année-là", dès demain sur France Bleu Bourgogne, on va bien se faire plaisir avec "Alexandrie, Alexandra".

