La Poitevine Audrey passe l'épreuve des battles ce samedi soir dans The Voice

C'est le jour J pour Audrey ! La chanteuse poitevine sélectionnée dans l'émission The Voice va passer les épreuves des "battles" ce samedi soir à partir de 20 heures 50.

Après avoir passé le cap des auditions à l'aveugle avec succès, la Poitevine Audrey s'apprête à passer les épreuves des "battles" ce samedi soir dans The Voice. C'est Zazie, sa coach, qui a choisi son binôme et sa chanson : "C'est elle qui fait sa petite tambouille. Tout ce que je peux dire c'est qu'elle a du flair et qu'elle a trouvé un bon compagnon pour moi. En tout cas, à vivre, c'était un chouette moment", précise la chanteuse.

Zazie a fait sa petite tambouille. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle a du flair" - Audrey

Audrey garde un très bon souvenir de l'enregistrement : "C'est une véritable fourmilière, tout va très vite : la préparation a été assez sportive mais en même temps efficace parce qu'on est entourés de coach vocaux". Un travaille intéressant aussi pour celle qui n'a pas l'habitude de se produire en duo : "Encore moins avec quelqu'un que je ne connais pas et encore moins pour un concours : ça a amené beaucoup de pression mais au final c'était une jolie rencontre", souligne cette chanteuse de 32 ans installée à Poitiers.

Un énorme engouement pour le groupe

Audrey sillonne les routes du Poitou avec son groupe "Audrey et les faces b". Un tel passage, dans une telle émission, regardée chaque semaine par des millions de téléspectateurs, ça donne forcément plus de notoriété. Depuis la diffusion de son audition à l'aveugle le samedi 4 mars dernier, Audrey et son groupe croulent sous les demandes : "Le premier concert que l'on a fait après la diffusion de The Voice, c'était une semaine après, à Châtellerault dans un petit bistrot qui s'appelle le Merle moqueur et qui n'a pas l'habitude de recevoir autant de monde : on a craqué le bistrot. Complètement, littéralement", rigole la chanteuse.

Une semaine après la diffusion de l'émission, on jouait à Châtellerault dans un petit bar, le Merle moqueur, et qui n'a pas l'habitude de recevoir autant de monde : on a craqué le bistrot" - Audrey

Un impact qui se mesure aussi sur les réseaux sociaux : "En une soirée, on est passés de 800 à 1 200 j'aime sur notre page Facebook", s'étonne Thomas, le guitariste du groupe. Beaucoup de dates se sont aussi rajoutées : le groupe jouera notamment au festival Au fil du son à Civray (Vienne) à la fin du mois de juillet, des concerts sont aussi prévus en Belgique. Pour Hervé, dans le groupe depuis environ 2 ans, c'est une véritable aubaine. D'autant plus dans ce contexte compliqué pour la musique : "Comme tous les groupes, on a de plus en plus de mal à se vendre et bien voilà : alors qu'on galérait à trouver des dates, là y'a plus qu'à se pencher et c'est bon. C'est beaucoup plus facile comme ça."