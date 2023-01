La première matinale filmée de France Bleu Normandie (Calvados-Orne) diffusée ce mercredi 1er février 2023

La matinale filmée de France Bleu Normandie avec François Duval (au centre), Jean-Baptiste Marie (à gauche) et Didier Charpin (à droite)

À partir de ce mercredi 1er février 2023, regardez sur France 3 Normandie ce que vous écoutez sur France Bleu Normandie dans le Calvados et l'Orne ! Les matinales de votre radio sont désormais filmées.

Rendez‐vous en direct de Caen de 7h à 9h du lundi au vendredi.

France Bleu a lancé ses premières matinales filmées le 7 janvier 2019. Avec France Bleu Normandie (Calvados-Orne), 28 matinales de France Bleu sont désormais diffusées sur France 3. D’ici l'été 2024, les 44 matinales de France Bleu seront diffusées sur France 3.

Le programme de 7h à 9h du lundi au vendredi

Infos et bonne humeur pour bien commencer la journée dans le Calvados et l'Orne avec plusieurs rendez-vous d’infos locales, la météo et l’info trafic près de chez vous.

7h00 : Le Journal de 7h de France Bleu Normandie Calvados et Orne

7h15 : La nouvelle Éco

7h23 : Ensembleu

7h45 : Normandie Sports

7h54 : Les circuits courts en Normandie (Calvados - Orne)

8h00 : Le Journal de 8h de France Bleu Normandie Calvados et Orne

8h15 : L’invité/e du 6-9 de France Bleu Normandie Calvados et Orne

8h25 : Like ou pas Like

8h41 : Les Normands sont formidables

Comment nous suivre

Diffusion pour France Bleu :

En live sur l’application ICI par France Bleu et France 3

En live et en replay sur francebleu.fr

Diffusion pour France 3 :