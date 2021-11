La première matinale filmée de France Bleu Picardie diffusée ce lundi 29 novembre 2021

À partir de ce lundi 29 novembre, regardez sur France 3 ce que vous écoutez sur France Bleu Picardie ! Les matinales de votre radio sont désormais filmées.

Rendez‐vous en direct d’Amiens de 7h à 9h du lundi au vendredi.

► Reportage de France 3 sur la matinale filmée de France Bleu à découvrir à partir de 15'14

France Bleu a lancé ses premières matinales filmées le 7 janvier 2019. Avec France Bleu Picardie, 22 matinales de France Bleu sont désormais diffusées sur France 3. D’ici 2023, les 44 matinales de France Bleu seront diffusées sur France 3.

Le programme de 7h à 9h du lundi au vendredi

Infos et bonne humeur pour bien commencer la journée dans la Somme, l’Oise et l’Aisne avec 8 rendez-vous d’infos locales, la météo en Picardie et ’info trafic à Amiens, Beauvais et dans les gares picardes tous les quarts d’heure.

7h00 : Le journal de France Bleu Picardie

7h16 : La Nouvelle Éco en Picardie , le rendez-vous qui met en lumière les entreprises et activités économiques du territoire

7h20 : L’agenda France Bleu Picardie, toutes les infos pour sortir

7h30 : Le journal de France Bleu Picardie

7h34 : Picardie sports, le rendez-vous de l’actualité sportive

7h40 : L’invité de 7h40 de France Bleu Picardie

7h46 : On joue ensemble pour gagner les plus beaux cadeaux

7h53 : Circuits courts en Picardie , France Bleu donne la parole aux commerçants, artisans et producteurs locaux

8h00 : Le journal de France Bleu Picardie

8h10 : L’invité de 8h10 de France Bleu Picardie

8h20 : Le mot du jour de ZEF

8h25 : Pigeon Pigeon, on joue avec les infos insolites

8h30 : Le journal de France Bleu Picardie

8h40 : Le coup de cœur du 6/9 France Bleu Picardie

8h50 : Le prono du patron, le rendez-vous des courses hippiques

8h53 : Willy Rovelli met les points sur les i

Comment nous suivre

Diffusion pour France Bleu :

En live sur l’application France Bleu

En live et en replay sur France Bleu

Diffusion pour France 3 :