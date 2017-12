Olonne-sur-Mer, France

Elle rêve de troquer son écharpe de Miss Pays-de-la-Loire contre celle de Miss France. À 20 ans, Chloé Guémard, d'Olonne-sur-Mer, représentera notre région à l'élection de Miss France à Châteauroux.

La jeune femme est une battante, au sens propre comme au figuré puisque bien loin de l'image strass, paillettes et pomponnage qu'on peut avoir des miss, elle pratique le krav maga, un sport de combat israélien. "C'est un sport qui est aujourd'hui utilisé par les armés du monde entier", précise Chloé Guémard, "ça m'est venu parce que j'adore les films d'actions, notamment lorsqu'il y a des scènes de combat. J'adore ça et je me suis dit, moi aussi je veux faire ça. Je m'y suis mise et j'ai adoré, notamment parce que quand on pratique ce sport, il faut complètement se vider la tête". Et cette expérience, Chloé estime que ça l'a aidée dans son parcours de miss "parce que ça change le caractère".

De là à décrocher le diadème de Miss France ? Réponse ce samedi soir à Châteauroux et si c'est le cas, Chloé Guémard sait déjà quel genre de miss elle voudrait être. Le parcours qui l'inspire, c'est celui de Sylvie Tellier, la Nantaise, élue Miss France en 2002. "Pour moi, c'est la miss des miss parce qu'elle a commencé comme nous et aujourd'hui, c'est elle qui dirige tout. C'est elle la directrice générale de la société Miss France. Elle a vraiment un parcours exceptionnel".

L'élection de Miss France 2018 c'est à Châteauroux ce samedi et en direct à partir de 20h55 sur TF1.