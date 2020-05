La programmation des classiques du cinéma sur France 3 la semaine du 18 mai

Au programme cette semaine toujours des grands auteurs comme Jean Delannoy ou Henri Verneuil avec Jean Gabin toujours en haut de l'affiche, une affiche partagée souvent avec de jeunes stars montantes alors comme Lino Ventura ou Jean-Paul Belmondo.

Une programmation une fois de plus à l'attention de celles et ceux qui vont rester chez eux, ou des plus jeunes qui ne connaissent pas ces films disparus du petit écran depuis nombre d'années et pour qui cela peut constituer un véritable ciné-club.

Au programme cette semaine

Lundi 18 mai : Maigret tend un piège de Jean Delannoy avec Jean Gabin, Annie Girardot et Jean Desailly

Mardi 19 mai : Maigret et l'affaire Saint-Fiacre de Jean Delannoy avec Jean Gabin, Michel Auclair et Robert Hirsch

Mercredi 20 mai : Le rouge est mis, de Gilles Grangier avec Jean Gabin, Paul Frankeur, Marcel Bozzuffi, Lino Ventura et Annie Girardot

Jeudi 21 mai : Le cave se rebiffe de Gilles Grangier, avec Jean Gabin, Bernard Blier, Martine Carol, Maurice Biraud et Françoise Rosay

Vendredi 22 mai : Un singe en hiver de Henri Verneuil avec Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo