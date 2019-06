La qualité de l'air se dégrade en Côte-d'Or

Tous les jours, France Bleu Bourgogne surfe sur internet et sur les réseaux sociaux pour vous sélectionner une info qui parle de la Côte-d'Or. Ce mercredi, on s'intéresse à la qualité de l'air que nous respirons. Elle se dégrade mais ces relevés sont ils vraiment fiables ?

Les observations et prévisions

La qualité de l'air se dégrade, ce qui n'est pas une surprise car le fort ensoleillement, l'absence de vent et les températures très chaudes, favorisent l'accumulation rapide des particules dans l'air. Atmo BFC, l'organisme qui mesure tout ça, estime que le seuil de 180 microgrammes doit être atteint ce mercredi 26 juin.

La situation prévue à partir de ce mercredi en Bourgogne Franche Comté

La qualité de l'air prévue ce mercredi 26 juin 2019 en Bourgogne Franche Comté - Atmo BFC

Cela veut dire quoi concrètement ?

Pour l'instant, en Côte-d'Or, nous en sommes au niveau des recommandations pour limiter la pollution. Il est conseillé par exemple de réduire nos déplacements, et d'une manière générale l'utilisation des moteurs thermiques. Mais cela concerne aussi le brûlage des végétaux qui est interdit.

Dans le détail :

- le brûlage des déchets à l'air libre est interdit, y compris les végétaux.

- Nous sommes tous appelés à réduire les émissions de polluants en limitant l’usage des engins à moteur thermique (tondeuse à gazon, groupes électrogènes, …)

- Sur la route, il faut adapter une "conduite apaisée" en réduisant notamment la vitesse hors agglomération, couper le moteur des véhicules à l’arrêt, limiter l’utilisation de la climatisation

- Dans la mesure du possible, il faut privilégier les modes de déplacement non polluants ou en commun (bus, train, covoiturage) et différer les déplacements non indispensables Réduisez votre vitesse hors agglomération.

- Il faut limiter les travaux nécessitant l’usage de solvants.

Les conséquences de la pollution aux particules fines sur notre santé

Il ne faut pas confondre : – d’un côté, la pollution atmosphérique par des gaz à effet de serre, comme le méthane ou le CO2, qui contribuent au réchauffement climatique, – et de l’autre, la pollution de l’air que l’on respire et qui a des conséquences directes sur la santé. La pollution de l’air peut être due aux particules fines et à des gaz comme les oxydes d’azote.

Les particules fines sont des poussières et des résidus de combustion. On les classe en deux catégories : les PM 10, d’un diamètre inférieur à 10 micromètres, et les PM 2,5 qui font moins de 2,5 micromètres.

Ces relevés sont ils vraiment fiables ?

La réponse est oui ... et non ! Oui, parce que les machines qui analysent l'air sont efficaces, donc les informations qu'elles fournissent sont avérées et doivent être prises en compte. Reste à savoir si ce sont vraiment les bonnes particules qu'on étudie. Voici ce qu'en dit Jean-Christophe Brisard, l'auteur d'une enquête passionnante réalisée pendant deux ans et qu'on découvre dans un livre « Irrespirable » parue aux éditions First.

Il y décortique le « scandale des pressions, collusions et mensonge pour que rien ne change ». L’Ex-Francilien a lui-même quitté la capitale quand sa fille a fait de l’asthme,.